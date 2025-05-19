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Обстріли Херсона: одна людина загинула, п’ятеро поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріли Херсона: одна людина загинула, п’ятеро поранених

Унаслідок масованих атак російської армії на Херсон загинула літня жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення. Окупанти били з артилерії, дронів і обстрілювали житлові квартали. Про це повідомили в прокуратурі, ДСНС та Херсонській ОВА.

Обстріли Херсона: одна людина загинула, п’ятеро поранених📢 «Херсон: внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний житловий будинок. Вчора ввечері, до Служби порятунку надійшло повідомлення, що внаслідок влучання боєприпасу по приватному будинку під завалами опинилися люди. На місці події виявлено постраждалого літнього чоловіка — його передано медикам для надання допомоги. Попри складні умови та загрозу повторних обстрілів, особовий склад швидко розібрав уламки. На жаль, під час пошукових робіт виявлено людину без ознак життя», — зазначили в ДСНС Херсона.

🔻 Унаслідок артилерійського удару, який російські війська здійснили увечері 18 травня, загинула 75-річна жінка. Ще троє людей дістали поранення, повідомили в прокуратурі. Руйнувань зазнали приватні оселі та багатоповерхівки.

Обстріли Херсона: одна людина загинула, п’ятеро поранених

Херсон: один із житлових кварталів також постраждав від обстрілів. Унаслідок влучань зайнялася квартира на 4-му поверсі, а також чотири балкони на 4–5 поверхах. Попри загрозу нових атак, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв немає.

🚗 Вранці 19 травня окупанти атакували цивільний автомобіль у Таврійському мікрорайоні.

📢 «23-річний чоловік, який перебував у транспортному засобі, дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення шиї та спини. Потерпілого доставили до лікарні», — поінформували в обласній адміністрації (ОВА).

📌 Нагадаємо, 18 травня російські війська також завдали артудару по залізничному вокзалу Херсона — був уражений пасажирський локомотив.

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