Понеділок, 19 Травня, 2025
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Артилерійський удар по залізничному вокзалу Херсона

Денис Молотов
Денис Молотов
Артилерійський удар по залізничному вокзалу Херсона

У неділю, 18 травня, російські війська завдали артилерійського удару по залізничному вокзалу в Херсоні. Внаслідок атаки був пошкоджений пасажирський локомотив. Про це повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця».

📢 «Черговий ворожий обстріл залізничної інфраструктури Херсона: пасажири та працівники залізниці не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу. Також знову постраждала будівля залізничного вокзалу», — йдеться у повідомленні.

Після завершення повітряної тривоги залізничники спільно з обласною військовою адміністрацією організували автобуси, щоб доправити 66 пасажирів до Миколаєва.

🚍 Укрзалізниця додатково підготувала вагони до поїзда, що вже перебуває в Миколаєві, щоб забезпечити перевезення всіх евакуйованих пасажирів.

🚉 Попри атаку, рух усіх інших поїздів залишається стабільним і здійснюється згідно з графіком.

Як повідомлялося раніше, у неділю російська артилерія обстріляла Центральний район Херсона — пошкоджено будівлю вокзалу, приватні будинки та автомобілі.

💥 Крім того, в ніч проти 18 травня в Києві пролунали вибухи через атаку безпілотників.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що російські війська завдали чергових ударів по Херсону та області. Внаслідок цих атак загинув один мирний житель у Бериславі, ще кілька людей дістали поранення. У центрі Херсона було скинуто вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. Також росіяни  обстріляли залізничну інфраструктуру в ранкові години. На щастя, серед пасажирів і працівників постраждалих немає — усі вчасно перебували в укриттях. Пошкоджено будівлю вокзалу, вибиті вікна, зачеплені робочі місця у приміщенні. Один з вагонів поїзда також отримав незначні ушкодження.

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