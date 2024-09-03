Нові випадки відключення електроенергії у семи областях – Укренерго

Станом на ранок вівторка в Україні зафіксовано нові випадки відключення електроенергії у семи областях. Це пов’язано з російськими обстрілами та технічними проблемами. Про це повідомили в «Укренерго» у вівторок, 3 вересня, зазначивши, що відключення торкнулися 545 населених пунктів.

📢 «Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Херсонській областях… З технічних причин є знеструмлені споживачі на Львівщині», – йдеться у повідомленні.

Водночас споживання електроенергії залишається на високому рівні через спекотні умови, що спостерігаються у східних та південних регіонах.

📢 «Сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії на 2,7% нижчий, ніж у цей же час вчора, 2 вересня», – зауважили в Укренерго.

Наразі Україна імпортує електроенергію з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 13 256 МВт-год, з максимальною потужністю до 905 МВт у певні години.

❗Експорт електроенергії не здійснюється та найближчим часом не планується.

Також у вівторок «Укренерго» змінило графіки відключення електроенергії в областях, залишивши їх у режимі цілодобового застосування.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову опинилася у зоні підвищеного ризику через обстріли. 2 вересня російські окупанти пошкодили одну з двох ліній електропередач (ЛЕП). Вона забезпечує атомну станцію критично важливою енергією від української енергосистеми. Енергетики встановлюють причини відключення та будуть готові їх усунути, за умов належної безпекової ситуації.