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ЕКОНОМІКА

Нові масштабні санкції проти росій оголосили в США: наказали Газпромбанк

Денис Молотов
Денис Молотов
Нові масштабні санкції проти росій оголосили в США: наказали Газпромбанк

США впровадили масштабні санкції проти фінансової системи росії, включно з Газпромбанком, який до цього залишався поза обмеженнями. Через цю фінансову установу росіян західні країни купують на росії газ. Про це повідомило Міністерство фінансів США в четвер, 21 листопада.

Санкції проти Газпромбанку

До чорного списку потрапили як сам Газпромбанк, так і шість його дочірніх структур, розташованих у Люксембурзі, Гонконгу, на Кіпрі, у Швейцарії та Південній Африці.

Газпромбанк тривалий час залишався єдиним великим російським банком, який не перебував під санкціями США. Однак обмеження проти цієї установи раніше вже запровадили Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

За даними Мінфіну США, кремль використовує Газпромбанк для закупівлі військового обладнання для ведення війни проти України. Також здійснюються виплати російським військовим та їхнім родинам.

Новий пакет обмежень

Окрім Газпромбанку, новий санкційний пакет зачіпає понад 50 інших російських банків, пов’язаних із міжнародною фінансовою системою. Під обмеження також потрапили понад 40 реєстраторів цінних паперів та 15 високопосадовців Центрального банку росії.

Мінфін США також попередив про санкційні ризики, пов’язані з російською Системою передачі фінансових повідомлень — аналогом системи SWIFT, яку кремль створив та активно використовує для обходу санкцій.

Коментар Джанет Єллен

📢 «Ці масштабні дії ускладнять для кремля можливість ухилятися від санкцій США, а також фінансувати і озброювати свою армію», — зазначила очільниця Міністерства фінансів США Джанет Єллен.

☝️ Раніше ЗМІ повідомляли, що США готують санкції проти останнього великого російського банку, який мав доступ до системи SWIFT. Йшлося саме про Газпромбанк. Завдяки відсутності серйозних обмежень цей банк став одним із ключових операторів валютних резервів росії.

👉 Також було повідомлено, що США запровадили нові потужні санкції. Вони спрямовані проти сотень фізичних осіб та організацій, які підтримують військову діяльність росії у війні проти України.

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