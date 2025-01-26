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Нове ураження Рязанського НПЗ на росії підтвердили в Генштабі

Денис Молотов
Денис Молотов
Нове ураження Рязанського НПЗ на росії підтвердили в Генштабі

Підрозділи безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України знову завдали удару по об’єктах «Рязанської нафтопереробної компанії», яка забезпечує російські окупаційні війська. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу в неділю, 26 січня.

🔥На місці удару зафіксовані потужні вибухи та велика пожежа.

Як зазначається, Рязанський нафтопереробний завод є одним із чотирьох найбільших НПЗ на росії. Завод спеціалізується на виробництві дизельного пального та реактивного палива ТС-1.

Крім того, нещодавно ракетні війська України вразили передовий пункт управління оперативної групи Тихоокеанського флоту в районі населеного пункту Корєнєво Курської області росії.

У Генштабі уточнюють, що наразі результати та масштаби пошкоджень ще з’ясовуються.

Нове ураження Рязанського НПЗ на росії підтвердили в Генштабі

📢 «Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме», – наголошується у повідомленні.

☝️ Варто нагадати, що цієї ночі у соціальних мережах з’явилася інформація про повторну атаку безпілотників на НПЗ поблизу Рязані.  У Мережі шириться народна назва систематичних заходів з вибивання воєнного потенціалу російських окупантів, як «найдієвіші санкції проти рф».

📌 Попереднього разу ударні дрони атакували цей НПЗ у ніч проти 24 січня, що призвело до масштабної пожежі. Тоді стало відомо, що підприємство зупинило відвантаження палива після атаки.

Атаки на об’єкти на росії, які забезпечують окупаційну армію пально-мастильними матеріалами та військовою технікою, продовжуватимуться систематично та цілеспрямовано, доки збройна агресія рф проти України не буде повністю припинена.

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