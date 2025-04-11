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Німеччина очолила коаліцію з радіоелектронної боротьби для України

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина очолила коаліцію з радіоелектронної боротьби для України

Контактна група з питань оборони України у форматі «Рамштайн» вперше провела зустріч під спільним головуванням міністрів оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та Великої Британії Джона Гілі. Країни-учасниці узгодили розширену підтримку Києву, зокрема у сфері радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Захід відбувся 11 квітня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі за участю близько 40 країн-партнерів України. Про це повідомила пресслужба Міноборони ФРН у п’ятницю, 11 квітня.

До обговорення онлайн долучилися шостий президент України Володимир Зеленський та в.о. міністра оборони США Піт Гегсет. Учасники наголосили на важливості консолідованої підтримки Києва в умовах триваючої збройної агресії з боку росії.

Ключовим результатом стало створення дев’ятої «коаліції спроможностей» – у сфері радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ініціаторами виступили Німеччина та ще десять держав. Її завдання – зміцнення українських можливостей у чотирьох напрямках:

  • захист власних засобів зв’язку;
  • розвідка та придушення ворожих каналів зв’язку;
  • боротьба з дронами рф;
  • підвищення ефективності українського озброєння та його використання.

📊 Здобутий Україною досвід у цій галузі планують використовувати і для розвитку армій країн-партнерів, зокрема Бундесверу.

📢 Пісторіус підкреслив:

«Контроль над електромагнітним спектром має вирішальне значення у сучасній війні, особливо в умовах широкого застосування дронів».

Також Німеччина оголосила про надання Україні понад 11 мільярдів євро допомоги до 2029 року. Кошти спрямують на ракети, боєприпаси, засоби ППО та запасні частини.

💢 У найближчій перспективі Україна отримає:
  • 4 системи IRIS-T з 300 ракетами;
  • 300 розвідувальних БпЛА;
  • 120 ПЗРК;
  • 25 БМП Marder;
  • 15 танків Leopard 1A5;
  • 14 артилерійських установок;
  • 100 наземних радарів;
  • 30 ракет Patriot;
  • близько 100 000 снарядів, що доводить загальну кількість наданої артилерійської амуніції до майже 500 000.

📡 Також узгоджено постачання понад 1 000 радарів для наземного моніторингу у довгостроковій перспективі.

📢 «Ми потребуємо сильної озброєної України. Лише тоді можливі справедливі переговори про мир», – заявив Пісторіус.

☝️ Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні 30 ракет Patriot із власних запасів та оголосила про новий масштабний пакет військової допомоги. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у Брюсселі перед початком зустрічі у форматі Рамштайн.

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