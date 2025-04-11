Німеччина передала Україні нову партію ракет для Patriot

Німеччина передала Україні 30 ракет Patriot із власних запасів та оголосила про новий масштабний пакет військової допомоги. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у Брюсселі перед початком зустрічі у форматі «Рамштайн», повідомляє Інтерфакс-Україна.

📢 «Наша надійна підтримка продовжується. Вчора я зміг оголосити, що за останні кілька днів ми змогли надати 30 додаткових керованих ракет Patriot з наших власних запасів для систем Patriot, які ми вже доставили в Україну», – заявив Пісторіус.

🔰 За його словами, Німеччина передала Україні 30 ракет Patriot, а також підготувала нову партію озброєння, яка включає:

4 додаткові системи IRIS-T разом із 300 керованими ракетами;

120 переносних зенітно-ракетних комплексів;

300 розвідувальних дронів;

25 бойових машин піхоти Marder;

15 танків Leopard;

14 артилерійських установок;

100 радарів наземного спостереження;

100 тисяч артилерійських снарядів.

📦 Це вже не перша велика партія допомоги від Берліна. У березні Німеччина передала зенітні танки Gepard, ракети до IRIS-T SLM, боєприпаси до танків Leopard-1 і БМП Marder, а також низку дронів.

💢 Уряд ФРН продовжує підтримку України в умовах війни з росією, наголошуючи на необхідності посилення систем протиповітряної оборони. Саме комплекси Patriot, які захищають українське небо від балістичних і крилатих ракет, вважаються критично важливими на поточному етапі війни.

☝️ Нагадаємо, раніше Німеччина вже передала черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли дрони, самохідні артилерійські установки Zuzana 2, боєприпаси й ракети різних типів, а також інше озброєння та техніка.