Німеччина не має змоги передати Україні більше Patriot

У неділю, 13 липня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН більше не зможе здійснювати передачу «Patriot» Україні, оскільки у самої Німеччини залишився вкрай обмежений запас цих систем. Про це повідомляє видання Financial Times.

За даними журналістів, усього на озброєнні Німеччини було 12 установок «Patriot». Три з них вже передані Україні, ще дві – тимчасово надані Польщі в оренду. Крім того, щонайменше одна одиниця використовується для навчальних цілей або перебуває на обслуговуванні.

📢 «У нас у Німеччині залишилося всього шість. Це дійсно занадто мало, особливо з огляду на цілі НАТО з розвитку потенціалу, які нам необхідно виконати. Ми безумовно не можемо надати більше», – заявив Пісторіус.

За словами міністра, у понеділок у Вашингтоні він має провести зустріч із главою Пентагону Пітом Гегсетом. Основна тема перемовин – «дорожня карта» американської підтримки оборонного потенціалу Європи.

Також очільник оборонного відомства ФРН планує обговорити попередню пропозицію, яку він озвучив Гегсету ще минулого місяця. Йдеться про можливість закупівлі двох систем Patriot у США, які могли б бути передані Україні.

📌 Тим часом, шостий президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Київ просить у США десять систем «Patriot» разом із відповідним боєкомплектом для зміцнення протиповітряної оборони.