Четвер, 24 Липня, 2025
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Нічна атака: збито понад 90 дронів, є жертви й поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічна атака: збито понад 90 дронів, є жертви й поранені

У ніч на 24 липня російська армія здійснила чергову масштабну атаку за останні тижні. Противник застосував одразу кілька типів озброєння: чотири крилаті ракети типу «Іскандер-К» та 103 ударні безпілотники різної модифікації. Таку інформацію підтвердили Повітряні сили Збройних сил України в офіційному зведенні.

Ворожі сили здійснили пуски із, щонайменше, семи напрямків, включно з російськими містами Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, а також з аеродромів Приморсько-Ахтарська, Чауда і Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Атака охопила великий географічний простір — під ударами опинилися регіони на півночі, півдні, сході та в центрі України.

Зокрема, повідомлення про прильоти, вибухи та роботу ППО надходили з Одеської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Донецької, Черкаської та Запорізької областей. Мешканці цих регіонів чули звуки ворожих дронів, вибухів та спостерігали за яскравими спалахами в небі, спричиненими роботою систем протиповітряної оборони.

Нічна атака: збито понад 90 дронів, є жертви й пораненіСтаном на 11:30 офіційно підтверджено, що підрозділи ППО у взаємодії з силами радіоелектронної боротьби (РЕБ) знищили або подавили щонайменше одну ракету «Іскандер-К» та 90 безпілотників типу «Shahed» і подібних модифікацій. Решта дронів або досягли цілей, або були збиті з падінням уламків, які спричинили додаткові руйнування.

Повітряні сили уточнили, що всього зафіксовано влучання 13 дронів і трьох ракет у 11 різних населених пунктах, ще в шести локаціях зафіксовані падіння уламків збитих об’єктів.

За попередніми даними, щонайменше троє людей загинули на Харківщині, іще понад 10 людей дістали поранення внаслідок цієї нічної атаки. Серед постраждалих — дев’ятирічна дитина в Черкасах, яка отримала травми під час обстрілу.

❗ Офіційні структури вкотре закликають громадян не нехтувати сигналами тривоги. У таких умовах найменше зволікання може коштувати життя. Фахівці також наголошують, що активність російських ударів зростає саме вночі, коли ворожі дрони складніше виявити через темряву.

Усі відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки. На місцях працюють рятувальники, сапери, медики та комунальні бригади.

☝️ Також нагадаємо, що російська окупаційна армія знову атакувала центр Харкова, застосувавши авіаційні керовані бомби (КАБ). Вранці 24 липня два потужні вибухи пролунали в Шевченківському районі міста.

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