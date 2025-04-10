Четвер, 10 Квітня, 2025
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Наслідки чергової нічної атаки російських дронів на Київ

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки чергової нічної атаки російських дронів на Київ
Наслідки російської атаки на Київ

У ніч проти 10 квітня російські війська здійснили чергову атаку на Київ, використовуючи ударні безпілотники типу «Shahed». Пожежі та руйнування сталися в Дарницькому та Голосіївському районах столиці. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

⚠️ У Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено кілька приватних будинків та автомобілів, а також знищено одну з господарчих споруд.

🚑 Дві жінки звернулися по медичну допомогу:
🔻одна з них відчула гостру реакцію на стрес;
🔻інша отримала множинні дрібні поранення правого передпліччя.
Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації.

⚠️ У Голосіївському районі сталася пожежа в складському приміщенні, що також є наслідком ворожої атаки. Однак усі пожежі були оперативно ліквідовані.

🚒 До ліквідації наслідків чергової атаки на Київ були залучені понад 50 рятувальників і 13 одиниць спеціальної техніки.

Раніше повідомлялося, що внаслідок падіння уламків безпілотників у Києві сталася ще одна пожежа, а в іншому районі було зруйновано приватний будинок.

📌 Тим часом вночі 10 квітня в Миколаєві також відбулася атака дронів, в результаті чого виникло два осередки пожеж. Пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. 10 людей постраждали внаслідок цієї атаки.

☝️ Нагадаємо, в ніч проти 9 квітня відбулася масована дронова атака на Україну, під час якої російські війська випустили 55 безпілотників (БпЛА) з чотирьох напрямків. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, до атаки були залучені ударні дрони типу  «Shahed» та імітатори, випущені з території рф та тимчасово окупованого Криму.

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