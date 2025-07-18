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Атака БпЛА по Запоріжжю: загинув чоловік, ще одного поранено

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака БпЛА по Запоріжжю: загинув чоловік, ще одного поранено

У ніч на четвер, 18 липня, у Запоріжжі зафіксовано активність ворожих ударних безпілотників, що спричинило серію пожеж і пошкодження низки нежитлових об’єктів. Про ситуацію повідомив у Telegram очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

🕑 О 02:41 Федоров повідомив, що протиповітряна оборона веде роботу з відбиття повітряної атаки, та закликав місцевих мешканців залишатися в укриттях до оголошення сигналу відбою.

Раніше вночі він інформував про рух ворожих дронів у напрямку кількох районів міста. За даними спостереження, у небі перебували щонайменше шість безпілотників, один із яких на той момент пролітав над містом.

🕔 О 5-й ранку Федоров повідомив про наслідки атаки:

«Вночі ворог атакував щонайменше дев’ятьма “шахедами” Запорізький район. Внаслідок обстрілу виникли пожежі та зруйновані нежитлові будівлі. На щастя, без постраждалих».

Атака БпЛА по Запоріжжю: загинув чоловік, ще одного поранено🚑 Однак пізніше стало відомо, що поранення отримав 79-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Крім того, у Степногірській громаді внаслідок удару керованими авіабомбами загинув 64-річний чоловік.

📢 «64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду. Його тіло щойно виявили на місці прильоту. Уночі ворог ударив по громаді КАБами. Поцілив по житловій забудові. Убив одну людину. Здійнялася пожежа у кількох багатоповерхових будинках», – повідомив очільник ОВА.

📌 Нагадаємо, 15 липня Запоріжжя вже зазнало удару дронами: тоді було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Перед тим російські сили здійснили чотири удари по місту та прилеглому району.

👉 Також повідомлялось, що в четвер, 18 липня, російські війська здійснили черговий обстріл Кам’янського району на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули двоє мирних мешканців.

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