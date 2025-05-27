Вівторок, 27 Травня, 2025
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Нічна атака безпілотників на Дніпропетровщину: двоє поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічна атака безпілотників на Дніпропетровщину: двоє поранених

У ніч проти 27 травня російські війська завдали удару по Дніпропетровській області, використовуючи безпілотники. Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки постраждали двоє людей.

📢 «Наша протиповітряна оборона спрацювала ефективно – збито п’ять ворожих БпЛА. Однак уламки та вибухи спричинили руйнування в декількох районах області», – зазначив Лисак.

📌 Самарівський район зазнав ураження, внаслідок чого отримав поранення місцевий чоловік. У районі спалахнув приватний будинок і господарська споруда.

📌 У Синельниківському районі під ударами опинилися Межівська та Маломихайлівська громади. Тут атаковано сільськогосподарське підприємство, пошкоджено житловий будинок і легковий автомобіль. Постраждав 54-річний чоловік, якого госпіталізували. За словами медиків, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

📌 Нікопольський район армія рф обстрілювала артилерією, застосовувала FPV-дрони та скидала вибухівку з безпілотників. Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, а також Марганецька та Покровська громади. Унаслідок атак пошкоджено автомобіль швидкої допомоги та легковик.

☝️ Нагадаємо, що цієї ж ночі росіяни атакували місто Суми. Унаслідок обстрілів пошкоджено промисловий об’єкт, житлові будинки та автотранспорт. Через три години, близько 4:30, окупанти скинули авіаційну бомбу на іншу частину міста. Пошкоджено щонайменше сім приватних та один двоповерховий будинок, а також автомобілі. За попередніми даними, постраждалих серед людей не зафіксовано.

Також раніше російські війська завдали удару боєприпасами з касетною частиною по селу Миколаївської сільської громади на Сумщині.

 

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