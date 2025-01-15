Підлітки на Буковині за гроші «допомагали» чоловікам втекти з України

На Буковині виявлено випадки залучення неповнолітніх до організації схем, де вони «допомагали» чоловікам втекти з України шляхом нелегального перетину державного кордону. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в середу, 15 січня.

📢 «Місцевими стежками у бік державного кордону двоє юнаків, 15 та 16 років, вели двох потенційних порушників, попередньо отримавши від них “подяку” в розмірі $9 000. Її та “звіт” про роботу мали надати головному організатору», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники перехопили підлітків за кількасот метрів від межі державного кордону. Щодо осіб, які намагалися здійснити незаконний перетин, було складено адміністративні протоколи. Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення місцеперебування організатора злочинної діяльності.

☝️ Нагадаємо, раніше було затримано прикордонника з Чопа, який за винагороду сприяв незаконному переправленню чоловіків призовного віку, що намагались втекти з України. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, зазначивши, що затримання провели співробітники СБУ та ДПСУ.

📌 Речник ДПСУ Андрій Демченко у 2024 році повідомив, що з моменту введення воєнного стану, понад 40 громадян країни загинули. Саме ті люди, які намагались нелегально перетнути кордон.