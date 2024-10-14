Не всі військові, що виїхали за кордон під час відпустки, повертаються

Повідомляється, що з моменту початку повномасштабного вторгнення росії 46 українських військовослужбовців виїхали за кордон під час відпустки та не повернулися. Цю інформацію надало Міністерство оборони України у відповідь на запит журналістів проєкту «Слідство.Інфо» у понеділок, 14 жовтня.

📢 «У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини», – йдеться у відповіді Міністерства.

У Головному управлінні Військової служби зазначили, що для виїзду за кордон військовим необхідно отримати лише дозвіл від командира їхньої частини.

📌 З 10 червня 2023 року Верховна Рада ухвалила рішення про збільшення тривалості основної відпустки для військових під час воєнного стану з 10 до 30 днів. При цьому відпустка надається частинами, перша з яких може тривати не більше 15 днів.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що молодих бійців віком від 18 до 25 років, які вже були мобілізовані, не демобілізують. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук