Мобілізованих бійців віком до 25 років не демобілізують – Стефанчук

Молодих бійців віком від 18 до 25 років, які вже були мобілізовані, не демобілізують. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу 10 жовтня, передає “Телеграф”.

За його словами, на цей час не планується демобілізація цієї вікової категорії військовослужбовців, оскільки у випадку, якщо їх демобілізують, – це може поставити під загрозу оборонні позиції на окремих ділянках фронту. Потрібно буде не лише знайти можливість демобілізувати цих бійців, але й зрозуміти, хто прийде їх замінити.

📢 «Бо просто демобілізація – це обвал окремих ділянок українського фронту. І ми не хочемо, щоб на цих популістичних рішеннях хтось піарився. Бо тут питання не для піару, а для безпеки країни. Але ми усвідомлюємо, що ці діти попали під мобілізацію через недосконалість законодавства», — підкреслив голова парламенту.

Він також зазначив, що Верховна Рада неодноразово обговорювала це питання з військовим керівництвом.

📢 «Так, дійсно, впродовж цього періоду – не можу назвати кількість, бо засідання відбувалося в таємному режимі, – певна кількість осіб від 18 до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, були мобілізовані», — додав Стефанчук.

Голова парламенту наголосив, що ще до набрання чинності відповідного закону, військове керівництво ухвалило директиву, яка передбачає, що військовослужбовців до 25 років не будуть залучати до виконання бойових завдань на складних ділянках фронту.

📌 Варто зазначити, що 9 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11379-д, який вирішує проблему мобілізації осіб віком до 25 років. Відтепер ця категорія може бути мобілізована лише за власним бажанням у період воєнного стану.

👉 Нагадаємо, що 23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про ухвалення командуванням Сухопутних військ ЗСУ директиви щодо припинення призову молодих осіб віком 18-25 років, які визнані обмежено придатними. Відповідна директива була розіслана до обласних і районних територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП).