Четвер, 12 Грудня, 2024
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НБУ раптово підвищив облікову ставку

Денис Молотов
Денис Молотов
НБУ раптово підвищив облікову ставку

Національний банк України (НБУ) оголосив про підвищення облікової ставки до 13,5% річних. Інформація з’явилася на офіційному сайті регулятора в четвер, 12 грудня.

📢 «З метою збереження стійкості валютного ринку, недопущення розбалансування очікувань та поступового приведення інфляції до цілі правління НБУ вирішило підвищити облікову ставку на 0,5 в. п. до 13,5%», – йдеться у повідомленні регулятора.

Центробанк акцентував, що посилення процентної політики необхідне для стабілізації інфляційного тренду та досягнення цілі в 5% на горизонті монетарної політики.

Інфляційна ситуація

За даними НБУ, у листопаді інфляція досягла 11,2% у річному вимірі. Основними причинами названо:

      • обмежену пропозицію продовольства через слабші цьогорічні врожаї (зазначається, що вплив цього чинника на інфляцію може нівелюватися у наступному році зі зборами нового врожаю);
      • збільшення виробничих витрат, зокрема на електроенергію й оплату праці;
      • курсові ефекти, спричинені послабленням гривні.

📢 «З іншого боку, інфляційний сплеск дедалі більше набуває фундаментальних ознак, що підтверджується подальшим пришвидшенням базової інфляції (до 9,3% р/р у листопаді). Останнє пов’язане, зокрема, зі збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди. Інфляційні очікування наразі демонструють відносну стійкість, однак посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів», – зазначають у Нацбанку.

Регулятор попередив, що може продовжити посилення процентної політики, якщо інфляційний тиск залишатиметься стійким, а ризик розбалансування очікувань зростатиме.

НБУ нагадав, що в попередні місяці облікову ставку неодноразово змінювали:

      • 31 жовтня регулятор втретє поспіль зберіг ставку на рівні 13%. Тоді було заявлено про намір її утримання й надалі на цьому рівні до літа 2025 року;
      • у 2022 році, після значного підвищення до 25% у червні, вона поступово знижувалася, досягнувши 13% у червні 2023 року.

НБУ раптово підвищив облікову ставку

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