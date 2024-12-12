НБУ раптово підвищив облікову ставку

Національний банк України (НБУ) оголосив про підвищення облікової ставки до 13,5% річних. Інформація з’явилася на офіційному сайті регулятора в четвер, 12 грудня.
📢 «З метою збереження стійкості валютного ринку, недопущення розбалансування очікувань та поступового приведення інфляції до цілі правління НБУ вирішило підвищити облікову ставку на 0,5 в. п. до 13,5%», – йдеться у повідомленні регулятора.
Центробанк акцентував, що посилення процентної політики необхідне для стабілізації інфляційного тренду та досягнення цілі в 5% на горизонті монетарної політики.
Інфляційна ситуація
За даними НБУ, у листопаді інфляція досягла 11,2% у річному вимірі. Основними причинами названо:
- обмежену пропозицію продовольства через слабші цьогорічні врожаї (зазначається, що вплив цього чинника на інфляцію може нівелюватися у наступному році зі зборами нового врожаю);
- збільшення виробничих витрат, зокрема на електроенергію й оплату праці;
- курсові ефекти, спричинені послабленням гривні.
📢 «З іншого боку, інфляційний сплеск дедалі більше набуває фундаментальних ознак, що підтверджується подальшим пришвидшенням базової інфляції (до 9,3% р/р у листопаді). Останнє пов’язане, зокрема, зі збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди. Інфляційні очікування наразі демонструють відносну стійкість, однак посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів», – зазначають у Нацбанку.
Регулятор попередив, що може продовжити посилення процентної політики, якщо інфляційний тиск залишатиметься стійким, а ризик розбалансування очікувань зростатиме.
НБУ нагадав, що в попередні місяці облікову ставку неодноразово змінювали:
- 31 жовтня регулятор втретє поспіль зберіг ставку на рівні 13%. Тоді було заявлено про намір її утримання й надалі на цьому рівні до літа 2025 року;
- у 2022 році, після значного підвищення до 25% у червні, вона поступово знижувалася, досягнувши 13% у червні 2023 року.