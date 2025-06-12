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НАТО розширює та посилює супутникове спостереження за рф

Денис Молотов
Денис Молотов
НАТО розширює та посилює супутникове спостереження за рф

НАТО розширює свої можливості супутникового моніторингу. Це дозволить Альянсу спостерігати за масштабними регіонами, зокрема в Україні та на російських кордонах з державами Східної Європи. Про це у четвер, 12 червня, повідомив головнокомандувач сил трансформації НАТО П’єр Вандьє в інтерв’ю Bloomberg.

📢 «Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться в Україні. Ми зможемо їм сказати: ми вас бачимо», — наголосив Вандьє.

☝️ За його словами, новий інструмент вперше надасть Альянсу можливість в режимі реального часу контролювати «величезні території», включаючи бойові дії, пересування військ і маневри.

Для реалізації ініціативи НАТО обрало американську компанію Planet Labs — постачальника супутникових знімків високої роздільної здатності. В рамках проєкту передбачено:

      • постійний моніторинг протягом року;
      • охоплення великих географічних зон;
      • застосування штучного інтелекту для виявлення змін та автоматичної генерації попереджень.

🧭 Крім України та Східної Європи, система зможе використовуватись і для спостереження за Арктикою — регіоном, що набуває стратегічного значення у контексті посиленої активності росії та Китаю.

📢 Один із представників НАТО зазначив, що технології Planet Labs відкривають нові можливості для контролю за північними територіями. Якраз там, де зростає геополітична напруга.

На тлі цього на росії заявили, що не припинять війну проти України, доки НАТО не припинить свою військову присутність у Балтійському регіоні.

👉 Відомо, що на саміті НАТО у Гаазі 24-25 червня члени Альянсу розглянуть можливість включення внесків на оборону України до нового цільового показника витрат. Його, як очікується, буде ухвалено на самому саміті.

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