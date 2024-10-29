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ЕКОНОМІКА

НАТО допомагає Україні: передано 65 автівок «швидкої»

Денис Молотов
Денис Молотов
НАТО допомагає Україні: передано 65 автівок «швидкої»

У відповідь на запит щодо нагальних термінових потреб України, Північноатлантичний альянс (НАТО) передав 65 карет швидкої допомоги для Збройних сил України. Про це представництво НАТО в Україні повідомило у вівторок, 29 жовтня.

Автомобілі «швидкої» передано в рамках Комплексного пакета допомоги (КПД) НАТО Україні.

Зазначається, що Комплексний пакет допомоги є основною рамкою практичної співпраці між Україною та Альянсом. Як було вказано, оновлений КПД був схвалений під час Мадридського саміту НАТО у 2022 році.

На Вільнюському саміті в липні 2023 року країни-члени Альянсу домовились про трансформацію КПД у багаторічну програму, яка забезпечуватиме підтримку Україні відповідно до коротко-, середньо- та довгострокових потреб.

Під час Вашингтонського саміту 2024 року Союзники оголосили про намір продовжити довгострокову безпекову підтримку України. Було заплановано виділення на ці цілі фінансування обсягом 40 мільярдів євро на наступний рік.

НАТО допомагає Україні: передано 65 автівок «швидкої»

Крім того, НАТО нещодавно передало санітарні автобуси для шпиталів ДПСУ та НГУ.

📌 Раніше Південна Корея підтримала Україну, передавши Міністерству охорони здоров’я 10 автомобілів швидкої допомоги.

📌 Об’єднані Арабські Емірати передали Україні 50 карет швидкої, аби зміцнити медичну інфраструктуру країни.

☝️ Нагадаємо, міністри оборони Латвії, Литви, Великої Британії, Естонії та Швеції привітали План перемоги, представлений шостим президентом України Володимиром Зеленським. Європейські чиновники закликали максимально посилити підтримку Києва й прискорити рух України до членства в Альянсі.

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