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ВІЙНА

Наслідки удару по російській авіабазі Морозовськ. Фото

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки удару по російській авіабазі Морозовськ
Рештки озброєння на російському військовому аеродромі

Український журналіст Юрій Бутусов оприлюднив у вівторок, 6 вересня, на своєму Telegram-каналі фотографії, які показують наслідки влучного удару українського дрона дальньої дії по російському складу авіаційного озброєння на авіабазі «Морозовськ» у Ростовській області.

«Судячи з фото боєприпасів, що не вибухнули, знищено велику кількість коригованих авіабомб калібр 500 і 1500 кг», – зазначив він.

Бутусов також звернув увагу на те, що серед знищеного озброєння помітні залишки комплексу радіоелектронної протидії літаків Хібіни. За його словами, це коштовна система озброєння, якою російська авіація ще не повністю укомплектована.

Фото демонструють серйозні наслідки удару та чисельні пошкодження авіабази. Окремо, робота розвідки та точність влучення українських дронів заслуговують на високу оцінку, зазначив журналіст.

Варто нагадати, що 3 серпня ЗСУ завдали серії ударів по території на росії. Серед вдалих влучань БпЛА була й ціль на військовому аеродромі «Морозовськ» у Ростовській області.

Пізніше в соціальних мережах з’явилося відео потужного вибуху на аеродромі Морозовськ, який є базою 559-го гвардійського бомбардувального авіаполку.

 

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