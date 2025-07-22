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Краматорськ і Слов’янськ атаковано російськими авіабомбами

Денис Молотов
Денис Молотов
Краматорськ і Слов’янськ атаковано російськими авіабомбами

У ніч на 22 липня російська армія здійснила масований авіаудар по населених пунктах Донецької області. Найбільших руйнувань зазнали Краматорськ, Слов’янськ, Костянтинівка, Добропілля та інші міста регіону. Загинули щонайменше троє мирних мешканців, серед них — дитина, десятки людей отримали поранення.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, підтвердивши інформацію рятувальних служб та місцевих органів влади.

⚠️ Краматорськ: керована авіабомба зруйнувала житлову багатоповерхівку

Близько 04:40 ранку в Краматорську було зафіксовано удар керованою авіабомбою ФАБ-250 з УМПК, яку скинули російські війська. Боєприпас влучив у десятиповерховий житловий будинок, спричинивши часткове руйнування конструкцій та масштабну пожежу.

За інформацією ДСНС:
  • загинув 10-річний хлопчик (2015 р.н.), тіло якого рятувальники дістали з-під завалів;
  • вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості;
  • займання охопило шість квартир на 8-му та 9-му поверхах загальною площею понад 240 м²;
  • пошкоджено три багатоквартирні будинки і адміністративну будівлю.

Постраждалі отримали мінно-вибухові травми, переломи та різані рани. Усім надано необхідну медичну допомогу.

⚠️ Слов’янськ: авіаудар по житлових кварталах, поранені четверо

Водночас з атакою на Краматорськ дві авіабомби були скинуті на житлову забудову Слов’янська.

Прокуратура повідомила про поранення чотирьох мешканців міста:

  • двох чоловіків віком 39 і 53 роки;
  • двох жінок — 53 і 63 років.

Їхні домівки зазнали значних ушкоджень. У людей діагностовано поранення, спричинені вибуховою хвилею та уламками.

⚠️ Інші міста: нові жертви та масштабні руйнування

У низці населених пунктів Донеччини також зафіксовано удари та жертви серед мирного населення.

📌 Покровський район
  • Родинське: поранено одну людину, зруйновано багатоквартирний будинок;
  • Добропілля: дві людини поранено внаслідок вибухів.
📌 Краматорський район
  • Лиман: поранено одну людину, пошкоджено житло та автотранспорт;
  • Шандриголове: одна людина поранена, зруйнований приватний будинок;
  • Зарічне: загинула одна людина;
  • Костянтинівка: ще одна смерть, пошкоджено 11 будинків, складське приміщення, автомобілі й лінію електропередач;
  • Слов’янськ: п’ятеро поранених, пошкоджено п’ять багатоповерхівок, адмінбудівлю та 10 автомобілів;
  • Краматорськ: окрім загиблого хлопчика, ще шестеро людей зазнали поранень.
📌 Бахмутський район
  • Сіверськ: обстріл пошкодив чотири приватні будинки.

⚠️ Воєнні злочини та евакуація

Прокуратура відкрила досудові розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни.

За даними ОВА:

  • за добу росіяни 22 рази обстріляли міста й селища області;
  • з зони бойових дій евакуйовано 528 мешканців, у тому числі 7 дітей.
ДСНС Донецької області:

📢 «Цей підступний удар — ще один доказ звірств ворога, який свідомо цілив у мирних жителів, руйнуючи домівки та забираючи найцінніше — життя наших дітей».

👉 Також нагадаємо, що в ніч на 21 липня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку під час повномасштабної війни, застосувавши 24 ракети різних типів та 426 дронів, зокрема ударні «Shahed» і дрони-імітатори різних типів.

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