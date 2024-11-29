Наслідки російської атаки ударними БпЛА на Київ: фото та відео

З вечора четверга, 28 листопада, російські окупанти здійснили чергову атаку ударними дронами (БпЛА) на Київ, завдавши пошкоджень у Дніпровському районі столиці. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 29 листопада.

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Внаслідок падіння уламків постраждала будівля поліклініки. За даними КМВА, у медичному закладі виникла пожежа, яка згодом була ліквідована. Крім того, пошкоджень зазнали й сусідні будинки — там вибиті вікна та частково пошкоджені стіни.

Масовані повітряні удари по Україні

☝️ Нагадаємо, що у ніч на 28 листопада російські війська провели комбіновану ракетно-дронову атаку, головною метою якої була енергетична інфраструктура України. Повітряними силами було знищено 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети та 35 ударних безпілотників зі 188 зафіксованих цілей.

📌 Попри це, зафіксовано 12 влучань, переважно по об’єктах паливно-енергетичного комплексу у 14 областях України.

📌 Також повідомлялось, що у ніч проти 29 листопада війська рф здійснили масштабну атаку на територію України за допомогою 132 ударних дронів (ударними БпЛА), серед яких були ударні дрони типу «Shahed» та апарати невстановленого типу.