Наслідки російського ракетного удару на Одещину

Російські агресори здійснили чергову атаку на Одещину, в результаті чого було пошкоджено приміщення приватної транспортної компанії та вісім вантажівок. Інформацію підтвердив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 13 грудня.

📢 «Внаслідок влучання осколків ворожої ракети є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема офісного приміщення приватної транспортної компанії та вісьмох вантажівок», – зазначено у повідомленні.

Олег Кіпер додав, що того ж ранку російські війська атакували Одещину за допомогою дронів. На щастя, ця атака не завдала руйнувань чи жертв.

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☝️ Нагадаємо, що вранці 13 грудня росія здійснила масштабний ракетно-дроновий удар по території України. Під прицілом знову опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури.

👉 За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом було випущено 94 ракети та рекордну кількість ударних безпілотників – 193 одиниці. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити більшість ворожих цілей.