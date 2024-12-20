Наслідки ранкового ракетного удару по Києву: фото та відео

Зранку 20 грудня російські війська завдали ракетного удару по Києву, внаслідок якого уламки ракет впали у кількох районах міста. Інформацію оприлюднив Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Пошкодження у столичних районах

Внаслідок атаки постраждали різні частини столиці:

Голосіївський район : зруйновано офісну будівлю, газову трубу та дорожнє покриття. Виникла пожежа, яка охопила п’ять автомобілів. За попередньою інформацією, одна людина загинула. Дніпровський район : пошкоджено недобудовану будівлю. Солом’янський район : зафіксовано займання в одній із будівель. Шевченківський район : пожежа виникла на території нежитлової забудови. Інформація уточнюється. Пошкоджено скління вікон будівлі Костелу. В будівлі бізнес-центру ліквідовано пожежу окремими осередками з 13 по 15 поверхи на загальній площі 60 кв. м. Проводиться розбір завалів зруйнованих конструкцій.



📢 “У центрі Києва, в Голосіївському районі, комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків ранкової атаки ворога на столицю. Тут пошкоджені житлові будинки і офісні будівлі, готель. Масштабне пошкодження тепломагістралі. Кілька вулиць перекриті”, – повідомили у КМДА.

1 з 11

Допомога постраждалим

У Києві створено спеціальний штаб, до якого можуть звертатися мешканці постраждалих будинків. Працівники «Київтеплоенерго» активно працюють над відновленням теплопостачання для 630 житлових будинків, а також 16 лікарень, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

Медична допомога була надана 12 постраждалим, шістьох із них госпіталізували. Зафіксовано одну загиблу людину.

1 з 8

Робота ППО та додаткова загроза

Ракетна атака розпочалася близько 7:00 ранку, коли у місті пролунали вибухи. У столиці тривала робота протиповітряної оборони.

Окрім того, цієї ночі у Кривому Розі також пролунав вибух через загрозу балістичних ракет.

UPD: 13:00 КМДА – «Київтеплоенерго» вже оперативно відновило теплопостачання по Києву для понад 600 будівель, де не було тепла після ранкової атаки ворога.

Фахівці здійснили необхідні технічні роботи та локалізували пошкодження трубопроводів у Голосіївському районі на вулицях Антоновича та Великій Васильківській. Роботи зараз тривають.

Наразі без опалення та гарячого водопостачання залишаються 18 житлових будинків, лікарня та 13 відомчих будівель. Для решти будинків подачу теплоносія відновили.

1 з 21

☝️ Також нагадаємо, що у ніч проти п’ятниці та вранці російські війська здійснили масовану атаку на територію України, використавши 94 ракети різних типів та рекордну кількість ударних дронів – 193 одиниці. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в п’ятницю, 13 грудня.