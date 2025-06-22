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росія атакувала Одещину дронами: знищено станцію «швидкої»

Денис Молотов
Денис Молотов
росія атакувала Одещину дронами: знищено станцію «швидкої»

У ніч проти 22 червня російська армія вкотре завдала удару по Одещині за допомогою ударних дронів. Як повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС, атака спричинила масштабні пожежі на цивільних об’єктах, зокрема — на території станції екстреної медичної допомоги.

📢 «Цієї ночі ворог атакував південь Одеського регіону. На місці влучань спалахнули пожежі, горіли будівлі на території станції швидкої медичної допомоги, гараж та автомобіль у ньому, також горів поруч розташований житловий будинок. Рятувальники з місцевою пожежною командою ліквідували загоряння. На щастя, ніхто не постраждав», – зазначили у відомстві.

🔥 За даними ДСНС, після влучання загорівся гараж з авто, також полум’я охопило житлову будівлю, що розташована поруч. Рятувальні підрозділи оперативно прибули на місце та ліквідували пожежі.

Подробиці атаки розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі. Він підкреслив, що попри активну роботу ППО, зафіксовані серйозні пошкодження об’єктів інфраструктури.

📢 «Зокрема, росіянами знищена місцева станція екстреної медичної допомоги. На щастя, люди не постраждали. Виведені з ладу 7 санітарних авто — 6 із них потрощені, ще одна карета швидкої згоріла повністю», — повідомив Кіпер.

🚑 Станція швидкої допомоги обслуговувала місто Білгород-Дністровський та чотири прилеглі селища, що разом налічують близько 65 тисяч мешканців. Наразі маршрути екстреної медичної допомоги переглянуто, а обслуговування постраждалих громад тимчасово здійснюють бригади з інших пунктів базування.

⚖️ На місці працюють правоохоронці, які документують черговий воєнний злочин росії проти мирного населення України. Ліквідація наслідків удару триває.

👉 Нагадаємо, напередодні росія обстріляла Краматорськ і Слов’янськ: у Краматорську зафіксовано сім влучань, а у Слов’янську загинув юнак і є поранені. Руйнувань зазнали десятки приватних осель.

Також раніше, в результаті масованої атаки дронами в ніч на п’ятницю, 20 червня, в Одесі було пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури.

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