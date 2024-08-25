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ВЛАДА

Нардеп Дмитрук втік з України. Його помічено в Молдові – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Нардеп Дмитрук втік з України. Артема Дмиртука помічено в Молдові - ЗМІ

Народного депутата Артема Дмитрука було помічено в Молдові в суботу, 24 серпня. Про це повідомляє “Главред” у неділю, 25 серпня.

Згідно з інформацією, отриманою від джерела видання, пов’язаного з офісом прикордонної служби в Кишиневі, Дмитрука бачили в поліції Штефан-Воде. Там нардеп Дмитрук у присутності слідчого писав заяву про незаконний перетин кордону.

📢 «Дмитрук сьогодні о 12:00 перебував у прикордонній поліції Штефан-Воде, писав заяву про незаконний перетин кордону, щоб його пропустили далі. Слідчий ставив йому питання. Уже, мабуть, виїхав з Молдови», – розповіло неназване джерело.

Водночас волонтер Ігор Лаченков зазначив, що дружина Артема Дмитрука також перебуває в Молдові.

Напередодні Дмитрук у своєму Telegram-каналі заявив, що йому готують підозру. «Проросійський» депутат назвав це «спробою позбавити його можливості займатися політичною діяльністю». Він також зазначив, що спецслужби «взялися за нього».

Зазначено, що цей нардеп відомий тим, що брав участь у пропагандистському фільмі блогера анатолія шарія, якого підозрюють у держзраді. У фільмі він виправдовував дії озброєних проросійських активістів, які намагалися захопити владу в Одесі під час подій 2 травня 2014 року. Також 9 травня 2020 року депутат брав участь в автопробігу, організованому «партією шарія».

Нагадаємо, що раніше в Києві Артем Дмитрук побив перехожого, який зробив йому зауваження. Восени 2021 року його виключили з фракції «Слуга народу”, а в січні 2022 року Дмитрук спровокував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради.

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