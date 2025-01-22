НАБУ та САП затримали Дубинського, якого розшукує ФБР – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про підозру чотирьом фігурантам, які у воєнний час організували злочинну групу та привласнили понад 129 мільйонів гривень, виділених на відновлення критичної інфраструктури в Дніпропетровській області. Про це зазначено в офіційному повідомленні НАБУ на Telegram-каналі в середу, 22 січня.

Як встановили слідчі, у 2022-2023 роках підозрювані домоглися перемоги в тендері та уклали угоду між підконтрольним їм підприємством і комунальною установою на реконструкцію водогону в Кам’янському районі.

Ключовим елементом договору була закупівля трубної продукції. Переможна компанія придбала труби за ринковою ціною, однак через посередницьку структуру реалізувала їх комунальному підприємству із завищенням вартості у понад три рази.

Бенефіціаром компанії виступав місцевий бізнесмен, який мав значний вплив на керівника комунального підприємства. Водночас ця особа вже перебуває в розшуку ФБР за скоєння майнових злочинів.

Хоча імені підозрюваного офіційно не оприлюднено, видання УНН із посиланням на власні джерела повідомляє, що йдеться про Леоніда Дубинського. За даними ЗМІ, разом із братом Володимиром він перебуває у розшуку ФБР за аналогічні злочини.

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☝️ Нагадаємо, у листопаді 2023 року ДБР завершило досудове слідство у справі Олександра Дубінського. Його підозрюють у службовому підробленні для незаконного виїзду за кордон. А вже в січні 2024 року Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо нього. Раніше Олександру Дубінському було оголошено про підозру у двох інших справах – у державній зраді й причетності до злочинної організації.