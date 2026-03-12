На Закарпатті посадовцю ТЦК інкримінують службову недбалість

Підозра підполковнику ТЦК оголошена на Закарпатті через переплату під час закупівлі пального для військових у період воєнного стану. Про це 12 березня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, військовий посадовець погодив укладення договорів на постачання бензину, дизельного пального та скрапленого газу, включивши до вартості податок на додану вартість у розмірі 20%. Йдеться про три контракти, які були підписані у березні 2022 року.

☝️ Водночас під час воєнного стану операції з постачання пального для військових формувань мали оподатковуватися за нульовою ставкою ПДВ.

Слідчі встановили, що через відсутність належного контролю за умовами договорів на рахунок постачальника було перераховано понад 5,1 млн гривень.

З цієї суми понад 866 тисяч гривень становив податок на додану вартість, який не підлягав сплаті. У результаті державному бюджету було завдано збитків майже на 900 тисяч гривень.

ДБР повідомило, що підполковнику оголосили підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, яке спричинило тяжкі наслідки та було вчинене в умовах воєнного стану. Йдеться про частину четверту статті 425 Кримінального кодексу України.

☝️ Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.