Начальник ТЦК на Полтавщині допоміг уникати мобілізації — ДБР

«Допомогу» з уникненням призову організував начальник одного з територіальних центрів комплектування (ТЦК) у Полтавській області у змові з керівниками приватних підприємств. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР) у вівторок, 10 березня, на своєму офіційному сайті.

За даними слідства, посадовець «допоміг» кільком військовозобов’язаним уникнути призову на військову службу, використавши службові можливості.

📢 «Посадовець діяв у змові з керівниками приватних підприємств. Останні звернулися до нього з проханням допомогти їхнім працівникам “оминути” визначений порядок мобілізації. Чоловіків визнали придатними до військової служби та вручили їм повістки, однак до ТЦК вони не з’явилися.

Щоб приховати факт ухилення від призову, посадовець забезпечив внесення до службових документів відомостей про нібито бронювання цих працівників, хоча законних підстав для цього не було», – йдеться в повідомленні.

У результаті таких дій двоє чоловіків фактично уникнули мобілізації. За інформацією правоохоронців, усім учасникам схеми інкримінують порушення Кримінального кодексу України.

Зокрема:

➡️ начальнику ТЦК та СП — пособництво в уникненні мобілізації

(ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України);

➡️ керівникам підприємств — організацію уникнення від мобілізації

(ч. 3 ст. 27, ст. 336 КК України);

➡️ двом працівникам підприємств — безпосередньо уникнення призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Правоохоронці зазначають, що триває встановлення всіх обставин правопорушення, а також перевіряється можлива причетність інших осіб до організації цієї схеми.

Наразі у справі триває досудове розслідування.

👉 Раніше повідомлялося й про інший інцидент, пов’язаний із діяльністю ТЦК. Зокрема, цивільні особи на кількох автомобілях заблокували службовий транспорт працівників Центру, намагаючись «відбити» чоловіка у представників ТЦК. Інцидент стався поблизу села Карасин Камінь-Каширського району Волинської області.