ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

Начальник ТЦК на Полтавщині допоміг уникати мобілізації — ДБР

Денис Молотов
Начальник ТЦК на Полтавщині допоміг уникати мобілізації — ДБР
Фото: Державне бюро розслідувань України / 10.03.2026

«Допомогу» з уникненням призову організував начальник одного з територіальних центрів комплектування (ТЦК) у Полтавській області у змові з керівниками приватних підприємств. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР) у вівторок, 10 березня, на своєму офіційному сайті.

За даними слідства, посадовець «допоміг» кільком військовозобов’язаним уникнути призову на військову службу, використавши службові можливості.

📢 «Посадовець діяв у змові з керівниками приватних підприємств. Останні звернулися до нього з проханням допомогти їхнім працівникам “оминути” визначений порядок мобілізації. Чоловіків визнали придатними до військової служби та вручили їм повістки, однак до ТЦК вони не з’явилися.

Щоб приховати факт ухилення від призову, посадовець забезпечив внесення до службових документів відомостей про нібито бронювання цих працівників, хоча законних підстав для цього не було», – йдеться в повідомленні.

У результаті таких дій двоє чоловіків фактично уникнули мобілізації. За інформацією правоохоронців, усім учасникам схеми інкримінують порушення Кримінального кодексу України.

Зокрема:

➡️ начальнику ТЦК та СП — пособництво в уникненні мобілізації
(ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України);

➡️ керівникам підприємств — організацію уникнення від мобілізації
(ч. 3 ст. 27, ст. 336 КК України);

➡️ двом працівникам підприємств — безпосередньо уникнення призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Правоохоронці зазначають, що триває встановлення всіх обставин правопорушення, а також перевіряється можлива причетність інших осіб до організації цієї схеми.

Наразі у справі триває досудове розслідування.

👉 Раніше повідомлялося й про інший інцидент, пов’язаний із діяльністю ТЦК. Зокрема, цивільні особи на кількох автомобілях заблокували службовий транспорт працівників Центру, намагаючись «відбити» чоловіка у представників ТЦК. Інцидент стався поблизу села Карасин Камінь-Каширського району Волинської області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Президент ОАЕ заявив, що країна перебуває у стані війни

ВАЖЛИВО

Іран пригрозив ударом по ядерному об’єкту Ізраїлю у Дімоні

ВАЖЛИВО

З російського полону звільнили 300 військових і двох цивільних

ВАЖЛИВО

Українська розвідка отримала таємні документи рф про втрати

ВАЖЛИВО

МАГАТЕ оцінило ризики ядерної програми Ірану

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 117 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4,6 тис. дронів-камікадзе

ВІЙНА

На Сумщині безпілотник рф атакував поїзд Київ–Суми

ВІЙНА

Ощадбанк вимагатиме повернення затриманих в Угорщині коштів та золота

ВАЖЛИВО

Україна звинуватила Угорщину у порушенні міжнародних норм

ВЛАДА

МВФ закликає бути готовими до «немислимого»

ЕКОНОМІКА

США можуть дозволити продаж російської нафти — Бессент

ВАЖЛИВО

Президент Ірану різко відреагував на ультиматум США

ПОЛІТИКА

Україна повернула з російського полону 200 військових під час 72 обміну

ВАЖЛИВО

У Донецьку після вибуху почалась сильна пожежа

ВАЖЛИВО

Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії “шахедам” і подібному – уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип