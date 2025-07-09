У Хмельницькому чоловік відбивався ножем під час втечі від ТЦК

У Хмельницькому зафіксовано поранення патрульного ножем у ході конфлікту, який виник під час спроби затримати місцевого жителя. Про це в середу, 9 липня, повідомила пресслужба патрульної поліції.

Інцидент трапився під час виїзду на виклик щодо сімейного конфлікту. Заявниця повідомила поліції, що має конфлікт із власним братом. Під час з’ясування обставин стало відомо, що чоловік перебуває у розшуку як особа, яка уникає призову на військову службу.

📢 «Чоловіку повідомили про необхідність прибути до ТЦК для складання адміністративних матеріалів. На місце також прибули працівники територіального центру комплектування», — йдеться в офіційному повідомленні поліції.

Однак чоловік відмовився виконувати вимоги та намагався втекти на велосипеді. Під час затримання він дістав ніж і почав погрожувати правоохоронцям.

☝️ Патрульні застосували спецзасіб зі сльозогінною речовиною, однак нападник устиг завдати поранення патрульному ножем. Після цього, чоловіка вдалося знешкодити із застосуванням фізичної сили та кайданок.

Постраждалому інспектору медики надали першу допомогу. Як зазначили у поліції, загрози для його життя та здоров’я немає.

📢 «За фактом нападу на працівника правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження», — повідомили у патрульній поліції.

👉 Нагадаємо, це далеко не перший випадок спротиву при контакті з працівниками ТЦК. Так, раніше у Рівненській області чоловік ударив представника ТЦК дошкою, але згодом з офіційної публікації ТЦК зникла згадка про те, що удар було завдано саме дошкою. А на Харківщині подружжя напало на працівників ТЦК та поліції.