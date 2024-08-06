На тимчасово окупованій Луганщині масштабні пожежі – МВА

На тимчасово окупованих територіях Луганської області тривають масштабні пожежі, які російські загарбники не в змозі загасити через брак людських і технічних ресурсів. Про це повідомив Роман Власенко, начальник Сєвєродонецької районної адміністрації.

«Вихідні пройшли у пожежах. Дуже це вирує на окупованих територіях. Це стосується не тільки Сєвєродонецька чи Сєвєродонецького району, в принципі, вся окупована Луганщина, і Луганськ, і Щастя і Новоайдар, і Станиця, і далі сюди до Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної», — зазначив він.

Власенко повідомив, що 2 серпня у Сєвєродонецьку виникла велика пожежа. За його словами, площа займань на Луганщині збільшується в середньому на 100 гектарів. Місцеві «рятувальники» не мають достатніх ресурсів, щоб впоратися з вогнем.

📌 Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Луганську прилетіло по загарбниках. Місцеві мешканці чули щонайменше 12 вибухів та бачили великий стовп чорного диму з різних куточків міста.

Також в місцевих пабліках з’явились світлини з окупованого Сєвєродонецька, де можна побачити, що міська водойма “Озеро Чисте” перетворилось на маленьку калюжу з очеретом. Одна з двох відомих водойм в місті остаточно “вмирає”.