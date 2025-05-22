Четвер, 22 Травня, 2025
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На Тернопільщині перекинувся пасажирський бус

Денис Молотов
Денис Молотов
На Тернопільщині перекинувся пасажирський бус

На трасі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече неподалік села Ліски, що в Тернопільській області, перекинувся мікроавтобус із пасажирами. Про дорожньо-транспортну пригоду повідомив відділ комунікації поліції регіону.

📍 За офіційною інформацією, на момент аварії в салоні мікроавтобуса перебувало 18 пасажирів. Внаслідок події восьмеро з них звернулися за медичною допомогою, однак госпіталізації не потребували. Їм надали допомогу амбулаторно.

📢 «На момент аварії в салоні перебувало 18 пасажирів. Вісім осіб наразі звернулися за допомогою до лікарні. Їм надали допомогу без госпіталізації», — повідомили в поліції Тернопільської області.

На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції. За попередньою інформацією, водій Mercedes 308d, виїжджаючи з другорядної дороги на перехресті маршруту Збараж — Хомівка, не надав перевагу в русі автомобілю Ford S-Max, який рухався головною дорогою. Внаслідок цього сталося зіткнення, в результаті якого бус перекинувся.

Обидва водії, за первинною оцінкою, перебували у тверезому стані. Однак слідчі направили їх на додатковий огляд на наявність алкоголю в крові — остаточні результати перевірки будуть відомі пізніше.

☝️ Нагадаємо, як уже повідомлялося раніше, 19 травня у селі Бориспільського району на Київщині 10-річна дівчинка загинула, потрапивши під колеса автомобіля.

👉 Також раніше на Дніпропетровщині, в Нікопольському районі, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), внаслідок якої постраждали 14 людей. Інцидент трапився вранці на трасі Н-23 поблизу села Олексіївка, що входить до Покровської сільської територіальної громади.

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