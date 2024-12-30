Понеділок, 30 Грудня, 2024
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На росії заявляють про атаку на нафтопровід «Дружба» – соцмережі

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії заявляють про атаку на нафтопровід «Дружба» - соцмережі

У селищі Мамай Брянської області на росії було атаковано об’єкт, пов’язаний із нафтопроводом «Дружба». За даними Telegram-каналу Mash, російська сторона заявляє, що удару завдано українським реактивним дроном-ракетою «Пекло». Вибуховий інцидент, начебто, стався у понеділок, 30 грудня, близько 4:30 ранку.

Згідно з повідомленнями, сам трубопровід не зазнав ушкоджень. Пошкоджено лише технічну будівлю, яка знаходилася на території об’єкта. Людських жертв немає.

📢 «Люди не постраждали. Ділянка нафтопроводу — останній пункт прокачування перед кордоном. Звідти нафта, зокрема, йде в Європу», — зазначено в дописі.

Нафтопровід «Дружба» є одним із ключових маршрутів для транспортування російської нафти. Він з’єднує нафтові родовища росії з європейськими нафтопереробними заводами та постачає сировину в Угорщину, Словаччину, Чехію, а також Казахстанську нафту в Німеччину. Основним видом нафти, що транспортується трубопроводом, є російська марка Urals, яка є основною сировиною для НПЗ компанії MOL в Угорщині та Словаччині.

☝️ Нагадаємо, що 19 грудня росія тимчасово зупинила прокачування нафти через «Дружбу» через технічні проблеми. У той самий день у російському Новошахтинську сталася велика пожежа на нафтопереробному заводі, яку супроводжували повідомлення про появу безпілотників та можливий ракетний удар.На росії заявляють про атаку на нафтопровід «Дружба» - соцмережі

👉 Також було повідомлено, що російські окупанти з безпілотника атакували працівників комунальних підприємств у Херсоні. Унаслідок атаки деякі працівники отримали легкі тілесні ушкодження, а техніка зазнала пошкоджень та потребує ремонту.

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