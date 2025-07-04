П’ятниця, 4 Липня, 2025
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На росії випав з вікна віцепрезидент «Транснєфті»

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії випав з вікна віцепрезидент «Транснєфті»

У столиці росії загинув віцепрезидент державного енергетичного гіганта «Транснєфть» Андрій Бадалов. Про його смерть повідомили російські медіа у п’ятницю, 4 липня. Чоловік загинув внаслідок падіння з висоти — за попередньою версією, із балкона багатоповерхового будинку на Рубльовському шосе в москві.

Тіло 62-річного топменеджера знайшли рано вранці під вікнами житлового комплексу, в якому він мешкав. Як зазначає Telegram-канал Baza, квартира Бадалова розташована на 10 поверсі, проте смертельне падіння сталося з 17 поверху.

☝️ Згідно з попередніми даними, смерть настала миттєво. Слідчі органи з’ясовують усі обставини, однак як основну версію розглядають самогубство. Канал 112 повідомив, що перед загибеллю Бадалов начебто надіслав дружині прощальне SMS-повідомлення.

Андрій Бадалов обіймав посаду віцепрезидента «Транснєфті» з 2021 року. Він відповідав за цифрову трансформацію, впровадження інформаційних технологій і автоматизацію виробничих процесів у компанії.

Довідково: «Транснєфть» — один із найбільших операторів нафтотранспортної інфраструктури на росії. У розпорядженні компанії — понад 70 тисяч кілометрів магістральних трубопроводів, більше ніж 500 насосних станцій. Через неї транспортується близько 93% усієї видобутої у рф нафти. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, «Транснєфть» потрапила під міжнародні санкції.

📌 Варто зауважити, що смерть Андрія Бадалова вже не перший випадок загибелі високопосадовців у російській нафтогазовій сфері за нез’ясованих обставин. Це щонайменше 11-та подібна смерть від початку повномасштабної війни в Україні.

Зокрема:

  • у 2022 році голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов випав з вікна лікарні;
  • у 2023 році віцепрезидентка «Локо-Банку» Крістіна Байкова загинула після падіння з 11-го поверху;
  • у 2024-му — колишній віцепрезидент «ЮКОСу» Михайло Рогачов випав із 10 поверху власної квартири;
  • бізнесмен і політик Володимир Єгоров також загинув унаслідок падіння з вікна.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 4 липня росія зазнала чергової повітряної атаки безпілотників, які завдали ударів по низці стратегічно важливих об’єктів (ВПК) на території московської та Ростовської областей.

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