На росії безпілотники влучили по об’єктах оборонки рф

У ніч на 4 липня росія зазнала чергової повітряної атаки безпілотників, які завдали ударів по низці стратегічно важливих об’єктів (ВПК) на території московської та Ростовської областей. Одним з головних цілей став Азовський оптико-механічний завод. Про ураження підприємства повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПК) при РНБО Андрій Коваленко.

📢 «Відбулося ураження Азовського оптико-механічного заводу», – написав посадовець у Telegram.

За його словами, цей завод має критичне значення для оборонного комплексу рф. Він спеціалізується на виробництві високоточних компонентів для армії: прицілів, тепловізорів, далекомірів і систем керування вогнем для російських танків, бойових машин піхоти, авіації та кораблів.

📢 «Саме тут збирають “очі” для бронетехніки рф», – додав Коваленко.

Серія вибухів зафіксована також у підмосков’ї. У місті Сергеєв Посад, що розташоване північніше москви, попередньо влучено в інший об’єкт військової промисловості – Загорський оптико-механічний завод. Про це поінформував керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму повідомленні уточнив, що під москвою внаслідок удару дрона знищено також електропідстанцію.

☝️ Нагадаємо, в цю ж ніч Україна зазнала масованого повітряного удару: росія випустила 550 засобів ураження, зокрема дрони та ракети. За офіційними даними, сили ППО змогли знешкодити 478 повітряних цілей. Основним об’єктом удару стала столиця – Київ. Внаслідок атаки постраждали понад 20 людей, в окремих районах міста сталися пожежі та обвали уламків.