П’ятниця, 4 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

На росії безпілотники влучили по об’єктах оборонки рф

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії безпілотники влучили по об’єктах оборонки рф

У ніч на 4 липня росія зазнала чергової повітряної атаки безпілотників, які завдали ударів по низці стратегічно важливих об’єктів (ВПК) на території московської та Ростовської областей. Одним з головних цілей став Азовський оптико-механічний завод. Про ураження підприємства повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПК) при РНБО Андрій Коваленко.

На росії безпілотники влучили по об’єктах оборонки рф

📢 «Відбулося ураження Азовського оптико-механічного заводу», – написав посадовець у Telegram.

За його словами, цей завод має критичне значення для оборонного комплексу рф. Він спеціалізується на виробництві високоточних компонентів для армії: прицілів, тепловізорів, далекомірів і систем керування вогнем для російських танків, бойових машин піхоти, авіації та кораблів.

📢 «Саме тут збирають “очі” для бронетехніки рф», – додав Коваленко.

На росії безпілотники влучили по об’єктах оборонки рфСерія вибухів зафіксована також у підмосков’ї. У місті Сергеєв Посад, що розташоване північніше москви, попередньо влучено в інший об’єкт військової промисловості – Загорський оптико-механічний завод. Про це поінформував керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму повідомленні уточнив, що під москвою внаслідок удару дрона знищено також електропідстанцію.

☝️ Нагадаємо, в цю ж ніч Україна зазнала масованого повітряного удару: росія випустила 550 засобів ураження, зокрема дрони та ракети. За офіційними даними, сили ППО змогли знешкодити 478 повітряних цілей. Основним об’єктом удару стала столиця – Київ. Внаслідок атаки постраждали понад 20 людей, в окремих районах міста сталися пожежі та обвали уламків.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

путін готує літо безперервних атак по Україні на тлі скорочення військової допомоги США – ЗМІ

ПОДІЇ

Україна отримала дев’ятий транш МВФ на 500 мільйонів доларів

ВАЖЛИВО

У Сухопутних військах назвали більшість скарг на ТЦК – ІПСО

ПОДІЇ

На росії засекретили показники економіки – СЗР

ПОДІЇ

TikTok можуть викупити дуже заможні американці — Трамп

ПОДІЇ

У ніч на 4 липня рф запустила по Україні 550 БпЛА та ракет

ВАЖЛИВО

Атака на Львівщину: ворог цілив по критичній інфраструктурі

ВІЙНА

До 12 мільйонів американців залишаться без страхування – законопроєкт Трампа

ПОЛІТИКА

Скляна межа, що змінює простір

СУСПІЛЬСТВО

Defence City: шанс для ОПК чи рецепт корупції — ГАР МОУ

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"