На росії в Енгельсі вибухають ємності нафтобази, вогонь посилюється

У російському місті Енгельс нафтобаза вже понад 14 годин охоплена полум’ям. Потужна пожежа, яка спалахнула після атаки БпЛА, продовжує поширюватися, охоплюючи нові резервуари з пальним. Соцмережі, ЗМІ та Telegram-канали повідомляють про нові вибухи, які лунають на місці події. Станом на вечір середи, 8 січня, на росії у місті Енгельс оголошено надзвичайний стан.

Згідно з інформацією відкритих джерел інтернет-ресурсів, нафтобаза, розташована у Саратовській області й використовувана для постачання пального на військовий аеродром Енгельс-2. Стратегічний об’єкт російських окупантів зазнав ще більшого поширення вогню. На відео один із місцевих мешканців заявив, що зайнявся черговий резервуар із пальним.

Губернатор Саратовської області роман бусаргін оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в місті. У Telegram він зазначив:

📢 «У зв’язку зі збільшенням площі загоряння на промисловому підприємстві, яке зазнало атаки БпЛА, в Енгельсі буде запроваджено режим надзвичайної ситуації».

Також він повідомив, що вже двоє співробітників МНС рф загинули під час гасіння пожежі. Разом із цим посадовець намагався заспокоїти місцевих жителів, заявивши, що перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі начебто не зафіксовано.

Тим часом Генштаб ЗСУ раніше у середу підтвердив удар по нафтобазі в місті Енгельс. Зазначається, що цей об’єкт постачав пальне для літаків стратегічної авіації російської федерації.

☝️ Нагадаємо, також було повідомлено, що військовий аеродром «Балтімор» у Воронежі, що на території росії, міг зазнати атаки дронів у суботу, 2 січня. Згідно з інформацією, аеродром атакували щонайменше п’ять безпілотників, які, нібито, були збиті.