П’ятниця, 18 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

На росії удар по ЩекинАзоту: зупинено роботу підприємства

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії удар по ЩекинАзоту: зупинено роботу підприємства

У ніч на 17 липня в Тульській області на росії було атаковано хімічне підприємство «ЩекинАзот», яке виготовляє компоненти, що використовуються у виробництві озброєння. Про це у четвер, 17 липня, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на своєму Telegram-каналі.

«На росії вибухало щось на Щекиназот у Тульській області. Це важливе підприємство з виробництва аміаку, метанолу, карбаміду. Всі ці речовини – основа вибухівки, твердого ракетного палива, синтетичних матеріалів для ВПК рф. Без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів та вибухівки для армії рф», — написав Коваленко.

Інцидент стався в ніч проти 17 липня. За повідомленням Astra, з посиланням на джерела в МНС рф, завод «ЩекинАзот» був атакований щонайменше чотирма безпілотниками. У результаті виникла пожежа.

Працівники підприємства повідомили, що вибухами було пошкоджено одну з ключових ректифікаційних колон, а також паропровід високого тиску, який з’єднував сховище з місцевою теплоелектроцентраллю (ТЕЦ). Саме цей паропровід забезпечував передачу перегрітої пари до технологічних установок.

Також пошкодження зазнав дах печі на лінії виробництва метанолу.

Внаслідок атаки завод припинив свою роботу, а персонал був евакуйований, – зазначає Astra.

За повідомленнями з відкритих джерел, у ніч проти четверга, 17 липня, безпілотники також атакували москву та інші російські міста.

Крім того, раніше, 15 липня, дронові атаки було зафіксовано в Липецькій та Воронезькій областях. Зокрема, йшлося про удари по заводу «Енергія» в місті Єлець, а також по центру Воронежа.

👉 Також відомо, що У ніч на 4 липня росія зазнала чергової повітряної атаки безпілотників, які завдали ударів по низці стратегічно важливих об’єктів (ВПК) на території московської та Ростовської областей. Одним з головних цілей став Азовський оптико-механічний завод.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Президенту НОК Україн «гидко від Ковтуна»

СПОРТ

Масштабна атака на Вінниччину: зруйновані будинки, вісім постраждалих

ВАЖЛИВО

США дадуть Patriot Україні, бо путін «гарно говорить, але вночі бомбить»

ВАЖЛИВО

ЄС готує відновлення санкцій проти Ірану через ядерну програму

ПОЛІТИКА

На фронті за добу 138 боєзіткнень, ворог тисне на трьох напрямках – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Держдеп не розкриває, хто з союзників купує зброю для України

ПОЛІТИКА

Зросла кількість постраждалих внаслідок отруєння у Львові

СУСПІЛЬСТВО

До двох третин боїв сьогодні на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Як писати рецензію на наукову статтю: покроковий алгоритм дій

ОСВІТА

Загиблі та поранені: наслідки атак по Златополю і Харкову

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"