На росії удар по ЩекинАзоту: зупинено роботу підприємства

У ніч на 17 липня в Тульській області на росії було атаковано хімічне підприємство «ЩекинАзот», яке виготовляє компоненти, що використовуються у виробництві озброєння. Про це у четвер, 17 липня, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на своєму Telegram-каналі.

«На росії вибухало щось на Щекиназот у Тульській області. Це важливе підприємство з виробництва аміаку, метанолу, карбаміду. Всі ці речовини – основа вибухівки, твердого ракетного палива, синтетичних матеріалів для ВПК рф. Без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів та вибухівки для армії рф», — написав Коваленко.

Інцидент стався в ніч проти 17 липня. За повідомленням Astra, з посиланням на джерела в МНС рф, завод «ЩекинАзот» був атакований щонайменше чотирма безпілотниками. У результаті виникла пожежа.

Працівники підприємства повідомили, що вибухами було пошкоджено одну з ключових ректифікаційних колон, а також паропровід високого тиску, який з’єднував сховище з місцевою теплоелектроцентраллю (ТЕЦ). Саме цей паропровід забезпечував передачу перегрітої пари до технологічних установок.

Також пошкодження зазнав дах печі на лінії виробництва метанолу.

Внаслідок атаки завод припинив свою роботу, а персонал був евакуйований, – зазначає Astra.

За повідомленнями з відкритих джерел, у ніч проти четверга, 17 липня, безпілотники також атакували москву та інші російські міста.

Крім того, раніше, 15 липня, дронові атаки було зафіксовано в Липецькій та Воронезькій областях. Зокрема, йшлося про удари по заводу «Енергія» в місті Єлець, а також по центру Воронежа.

👉 Також відомо, що У ніч на 4 липня росія зазнала чергової повітряної атаки безпілотників, які завдали ударів по низці стратегічно важливих об’єктів (ВПК) на території московської та Ростовської областей. Одним з головних цілей став Азовський оптико-механічний завод.