Вівторок, 13 Травня, 2025
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На росії у Калузі жінка спалила п’ять авто росгвардії

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії у Калузі жінка спалила п’ять авто росгварді

У місті Калуга на росії цієї ночі 27-річна жінка підпалила авто росгвардії, проникнувши на територію паркування позавідомчої охорони. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Також про це повідомив російський інформаційний Телеграм-канал ASTRA.

🔥 Внаслідок підпалу згоріли чотири Лади Гранти та один ВАЗ-2114. Зазначається, що жіночка облила автомобілі горючою рідиною, підпалила їх, а сам процес фіксувала на камеру телефону.

Після цього вона спробувала втекти на авто, проте в процесі втечі збила пішохода. За словами очевидців, підозрювана вийшла з машини та побила потерпілого. Його стан наразі уточнюється.

👮‍♀️ Жінку затримано, наразі вона перебуває під вартою. Сума збитків оцінюється в приблизно п’ять мільйонів рублів.

📢 За інформацією місцевих пабліків, затриману звати Ірина, вона народилася у 1999 році. Відомо також, що вдома у неї залишилася тримісячна дитина.

На росії у Калузі жінка спалила п’ять авто росгварді На росії у Калузі жінка спалила п’ять авто росгварді

☝️ Випадок став ще одним у низці подібних інцидентів на росії. Зокрема, раніше повідомлялося про підпал будівлі “союзу ветеранів” у Ставрополі, а також про часті підпали залізничної інфраструктури.

📌 Також нагадаємо, що У місті Желєзногорськ Курської області на росії сталася дивовижна подія, пов’язана з невдалою спробою вшанувати ветеранів «Вітчизняної». Панно, присвячене Курській битві, складене з понад двох тисяч фотографій, містило… зображення американського порноактора Біллі Геррінґтона — причому одразу сім разів. Народжений у 1969 році, Геррінґтон прославився участю у гей-порнофільмах 1990-х років.

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