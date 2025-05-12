У місті Желєзногорськ Курської області на росії сталася дивовижна подія, пов’язана з невдалою спробою вшанувати ветеранів «Вітчизняної». Панно, присвячене Курській битві, складене з понад двох тисяч фотографій, містило… зображення американського порноактора Біллі Геррінґтона — причому одразу сім разів. Про це свідчить відео, яке шириться мережею.

📢 «Фото мені надіслав 16-річний хлопець у месенджері й на пошту. Я не став перевіряти, просто завантажив», — пояснив свою недбалість автор проєкту, місцевий підприємець Антон Польський.

Панно мало зображати «героїв» — учасників Другої світової війні («вітчизняної», як вважають на росії»), та фото учасників повномасштабної військової агресії росії проти України. Замість цього один з найвідоміших героїв інтернет-мемів, актор порно – Вільям Ґлен Гарольд Геррінґтон, також відомий як Біллі Геррінґтон, теж «став» російським ветераном.

Народжений у 1969 році, Геррінґтон прославився участю у гей-порнофільмах 1990-х років. Пізніше став культовою фігурою інтернет-субкультури «ґачимучі», що здобула популярність у відеомемах. Він загинув у 2018 році в автокатастрофі, але його образ досі активно використовують у гумористичних проєктах.

Після того як зображення актора помітили, «героїчне» панно оперативно оновили. Місцева влада пообіцяла провести з юним «жартівником» розмову «в межах патріотичного виховання».

На цей момент вартість самої інсталяції так і не була оголошена.

👉 Цей інцидент вкотре висвітлив формальний підхід до так званих «патріотичних» ініціатив на росії, де замість перевірки змісту й джерел, часто женуться за масштабом і показовістю. Як наслідок — міжнародна ганьба та черговий мем на весь інтернет.

☝️ Нагадаємо, на росії також зростає попит на кремацію, оскільки поховання в могилу стає надто дорогим через розв’язану війну. Це свідчить про нові соціальні реалії в країні на тлі тривалої агресії проти України.

📌 Також раніше стало відомо, що в Ставропольському краї на росії дрони вразили один із найважливіших об’єктів Головного розвідувального управління рф — військову частину космічної розвідки, відому як об’єкт «Звєзда».