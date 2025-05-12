Понеділок, 12 Травня, 2025
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На росії порноактор став «ветераном» на честь Курської битви

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії порноактор став «ветераном» на честь Курської битви

У місті Желєзногорськ Курської області на росії сталася дивовижна подія, пов’язана з невдалою спробою вшанувати ветеранів «Вітчизняної». Панно, присвячене Курській битві, складене з понад двох тисяч фотографій, містило… зображення американського порноактора Біллі Геррінґтона — причому одразу сім разів. Про це свідчить відео, яке шириться мережею.

📢 «Фото мені надіслав 16-річний хлопець у месенджері й на пошту. Я не став перевіряти, просто завантажив», — пояснив свою недбалість автор проєкту, місцевий підприємець Антон Польський.

Панно мало зображати «героїв» — учасників Другої світової війні («вітчизняної», як вважають на росії»), та фото учасників повномасштабної військової агресії росії проти України. Замість цього один з найвідоміших героїв інтернет-мемів, актор порно – Вільям Ґлен Гарольд Геррінґтон, також відомий як Біллі Геррінґтон, теж «став» російським ветераном.

Народжений у 1969 році, Геррінґтон прославився участю у гей-порнофільмах 1990-х років. Пізніше став культовою фігурою інтернет-субкультури «ґачимучі», що здобула популярність у відеомемах. Він загинув у 2018 році в автокатастрофі, але його образ досі активно використовують у гумористичних проєктах.

Після того як зображення актора помітили, «героїчне» панно оперативно оновили. Місцева влада пообіцяла провести з юним «жартівником» розмову «в межах патріотичного виховання».

На росії порноактор став «ветераном» на честь Курської битви На росії порноактор став «ветераном» на честь Курської битви

На цей момент вартість самої інсталяції так і не була оголошена.

👉 Цей інцидент вкотре висвітлив формальний підхід до так званих «патріотичних» ініціатив на росії, де замість перевірки змісту й джерел, часто женуться за масштабом і показовістю. Як наслідок — міжнародна ганьба та черговий мем на весь інтернет.

☝️ Нагадаємо, на росії також зростає попит на кремацію, оскільки поховання в могилу стає надто дорогим через розв’язану війну. Це свідчить про нові соціальні реалії в країні на тлі тривалої агресії проти України.

📌 Також раніше стало відомо, що в Ставропольському краї на росії дрони вразили один із найважливіших об’єктів Головного розвідувального управління рф — військову частину космічної розвідки, відому як об’єкт «Звєзда».

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