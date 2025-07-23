Черговий удар дронів по логістиці рф: зупинились потяги

У ніч на 23 липня кілька російських регіонів зазнали масштабної атаки безпілотників (БпЛА). Найбільші руйнування зафіксовано в місті Новочеркаськ Ростовської області, де дрони вразили залізничний вокзал та офіс компанії «Ростелеком». Про вибухові події на росії повідомляли інформаційні Телеграм-канали.

Очевидці публікують у соцмережах кадри численних пожеж у місті. За інформацією каналу Exilenova+, обидві будівлі зазнали суттєвих пошкоджень, а залізничне сполучення в регіоні фактично зупинене.

Інші регіони під атакою

Крім Ростовської області, про атаки дронів також повідомляють мешканці Тули, де було чути вибухи. Повітряну тривогу через загрозу БпЛА оголошували в низці регіонів рф, зокрема:

Курська область;

Брянська область;

Орловська область;

Калузька область;

Тульська область;

Липецька область.

Напередодні повідомлялося, що московські аеропорти знову працювали з перебоями в режимі «ковьор» через дрони. Пасажири годинами очікували на рейси, а в окремих аеропортах, за словами очевидців, «видавали каримати» для ночівлі.

Українська влада традиційно не коментує атаки на території рф, хоча російські ЗМІ та чиновники звинувачують Україну в організації ударів БпЛА.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 17 липня в Тульській області на росії було атаковано хімічне підприємство «ЩекинАзот», яке виготовляє компоненти, що використовуються у виробництві озброєння.