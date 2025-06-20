На Одещині виявили мертвою семирічну дівчинку

В Одеській області трагічно завершилися пошуки семирічної дівчинки, яка зникла ввечері 18 червня. Соломію Тарасюк знайшли мертвою наступного дня, повідомили у Національній поліції та Офісі генерального прокурора України.

📢 «Дівчинка зникла із двору, і мати одразу звернулася до поліції. Ми розпочали активні пошукові заходи вночі», – йдеться в офіційній заяві.

🔍 Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу можливого підозрюваного. Ним виявився 31-річний чоловік, який мешкав по сусідству з родиною Соломії. Дівчинка, імовірно, знала чоловіка, тому довірилася й пішла до нього в будинок, де її, за попередньою версією слідства, позбавили життя.

Зазначається, що попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

📢 «Аби приховати сліди злочину, чоловік в коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні. Поліцейські вилучили низку речових доказів, які будуть скеровані на експертні дослідження. Також криміналісти мобільної ДНК-лабораторії слідчого управління ГУНП в Одеській області під час першочергових слідчих дій зібрали для досліджень біологічні сліди та біологічні зразки вбитої і фігуранта», – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці готують повідомлення про підозру, а також вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне, злочинцеві може загрожувати довічне ув’язнення, відповідно до ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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