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На Миколаївщині жінка вбила 3-річну дитину й себе гранатою

Денис Молотов
Денис Молотов
На Миколаївщині жінка вбила 3-річну дитину й себе гранатою

Трагедія сталася ввечері 20 травня у селі Комісарівка Березанської громади на Миколаївщині – у дворі приватного будинку вибухнула граната. Внаслідок інциденту загинув трирічний хлопчик і жінка. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в середу, 21 травня.

За попередніми даними, близько 19:00 до правоохоронців звернулася 31-річна місцева мешканка. Вона повідомила, що унаслідок вибуху на подвір’ї її приватного будинку загинув її малолітній син, а також зазнала поранень сусідка.

🔍 Поліцейські встановили, що 41-річна жінка у стані алкогольного сп’яніння прийшла до сусідів і просила відвезти її до магазину. Після відмови повернулась додому, але незабаром знову прийшла – цього разу вже з гранатою. У дворі боєприпас здетонував.

💥 У результаті вибуху на місці загинув 3-річний хлопчик — син господарів. Зловмисниця отримала тяжкі поранення та згодом померла.

На місці події експерти вилучили уламки гранати Ф-1. За місцем проживання загиблої поліція знайшла і вилучила понад 100 набоїв різного калібру до автоматичної зброї. Всі боєприпаси направлено на експертизу.

Правоохоронці проводять досудове розслідування, встановлюючи джерело походження вибухових пристроїв та боєприпасів.

📌 Нагадаємо, аналогічні інциденти трапилися і в інших регіонах:
— на Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув 50-річний чоловік, його знайомий був поранений;
— у Дніпрі жінка кинула гранату в сусіда після побутового конфлікту — її затримала поліція.

☝️ Раніше стало відомо, що у Запоріжжі правоохоронці затримали 44-річного чоловіка, який відкрив стрілянину та кинув гранату в бік працівників ТЦК та СП та поліціянтів.

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