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На Луганщині знищено російську станцію РЛС та уражено Бук-М3

Денис Молотов
Денис Молотов
На Луганщині знищено російську станцію РЛС та уражено БУК-МЗ

Українські військові завдали удару по зенітно-ракетним комплексам росіян на тимчасово окупованій території Луганської області. Було знищено ЗРК «Бук-М2» та уразивши «Бук-М3». Про це 25 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається, у нічній операції підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей та наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК «Бук-М2».

📢 «Цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення», – зазначено у повідомленні Генштабу.

У відомстві підкреслили, що такі удари значно послаблюють протиповітряну оборону рф. Влучні удари ЗСУ залишають вразливими для українських атак ключові об’єкти супротивника як на передовій, так і в глибокому тилу.

На Луганщині знищено російську станцію РЛС та уражено БУК-МЗ

📌 Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили комплекс «Бук-М2» у Запорізькій області. Для цього було застосовано РСЗВ HIMARS, який влучив у ворожу установку та знищив її разом з екіпажем російських загарбників.

📌 Цими днями українські військові також ліквідували ЗРК «Бук-М3» росіян, розташований приблизно за 60 кілометрів від лінії фронту.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що президент Румунії Клаус Йоганніс підписав закон, що регулює передачу Україні зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) «Patriot».

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