На Луганщині відзначили жінок, які служать у поліції та силових структурах

Денис Молотов
На Луганщині відзначили жінок, які служать у поліції та силових структурах 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 06.03.2026.

Очільник Луганської області Олексій Харченко разом із начальником Головного управління Національної поліції в Луганській області Олександром Моргуновим провели зустріч із жінками-поліціянтками, які виконують службові обов’язки у прифронтових регіонах. Про це у п’ятницю, 6 березня, повідомила Луганська ОВА.

Під час заходу відзначили співробітниць, які забезпечують дотримання законності та громадського порядку в умовах воєнного часу.

☝️ За сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у справу захисту прав і свобод громадян, підтримання публічної безпеки та порядку, а також за мужність і самовідданість під час заходів із забезпечення оборони України трьом співробітницям позачергово присвоєно спеціальне звання «підполковник поліції».

Ще десятеро жінок-поліціянток Луганщини були відзначені відомчими нагородами Національної поліції України.

Крім того, представниці силових структур отримали регіональні відзнаки. Зокрема, знаком пошани «Захиснику Луганщини» та Почесними грамотами Луганської обласної державної адміністрації нагороджено:

  • дев’ять співробітниць ГУНП у Луганській області;
  • трьох представниць Служби безпеки України;
  • трьох співробітниць ГУ ДСНС у Луганській області;
  • двох військовослужбовиць Національної гвардії України.

Очільник Луганщини подякував жінкам за службу та відданість державі.

📢 «Мужність не має статі, а вірність присязі — це покликання серця. Ви вмієте бути залізними на постах і водночас залишатися світлом для своїх родин. Дякую за кожну бойову зміну, за допомогу людям і за те, що ви – поруч», – звернувся до співробітниць ГУНП Олексій Харченко.

Жінки-поліціянтки Луганщини продовжують виконувати службові завдання у складних умовах прифронтових територій, забезпечуючи громадську безпеку та допомагаючи місцевим жителям.

