Від авіаційного удару військ рф по Сумщині загинула цивільна людина

У результаті чергового авіаційного удару російських військ по Сумщині загинула жінка, а кілька людей отримали поранення. Про це повідомляє прокуратура Сумської області у вівторок, 1 жовтня.

Згідно з повідомленням, авіаудари по території Есманьської громади в Шосткинському районі призвели до жертв серед мирного населення. Прокуратура вже розпочала досудове розслідування у зв’язку з порушенням законів та звичаїв війни, що супроводжувалися умисним убивством.

Як зазначається у звіті слідства, близько 09:00 ранку окупанти скинули на цивільну інфраструктуру громади чотири керовані авіабомби, використовуючи заборонені методи ведення війни, що суперечать нормам міжнародного права.

Внаслідок ворожого авіаційного удару загинула 45-річна жінка, яка перебувала на подвір’ї свого будинку. Її 47-річний чоловік та ще один цивільний отримали поранення.

📢 «Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу», – йдеться в офіційній заяві.

👉 Нагадаємо, раніше того ж дня стало відомо про інший обстріл, під час якого російські війська атакували центральну частину Херсона. Спочатку повідомлялося про сімох загиблих, але згодом з’ясувалося, що одного з постраждалих вдалося врятувати.