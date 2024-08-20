На Херсонщині постраждали люди від російського обстрілу – ОВА

Російська атака на Херсон призвела до поранень 55-річного чоловіка та його трьох дітей: двох синів віком 17 та 15 років та 19-річної доньки. Сім’я звернулася за допомогою до медиків після обстрілу. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) у своєму Telegram-каналі у вівторок, 20 серпня.

Всі постраждалі отримали вибухові травми та уламкові поранення. Медики оцінюють їхній стан як легкий, і після надання першої медичної допомоги, вони продовжать лікування амбулаторно.

Також, російські війська атакували з дрона жительку Веселого Новокаховської громади на Херсонщині.

📢 «Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 60-річна жінка дістала поранення», – повідомили в Херсонській ОВА.

Потерпілу жінку від обстрілу було доставлено до лікарні. Медики проводять обстеження та надають їй необхідну допомогу.

📌 Раніше повідомлялося, що російські військові злочинці знищили в Херсонській області “зелену школу” – першу і єдину таку в регіоні.

👉 Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що на Херсонщині, внаслідок дронової атаки російських військових, було пошкоджено газопровід, що залишило близько 600 домоволодінь у Дніпровському районі без газопостачання. Також з дрона було поранено жінку.