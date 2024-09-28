Неділя, 29 Вересня, 2024
21 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВІЙНАНа Харківщині росіяни з дрона вбили суддю Верховного суду
ВІЙНА

На Харківщині росіяни з дрона вбили суддю Верховного суду

Денис Молотов
Денис Молотов
На Харківщині росіяни з дрона вбили суддю Верховного суду

Чоловік, який став жертвою атаки російського дрона на цивільний автомобіль у Козачій Лопані, Харківської області, виявився суддею Верховного суду України. У пресслужбі суду підтвердили, що загиблим є суддя Леонід Лобойко.

📢 «Внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко. Колектив Верховного Суду висловлює щирі співчуття рідним та близьким Леоніда Миколайовича, поділяючи їхню скорботу та біль від цієї непоправної втрати. У серцях усіх, хто знав Леоніда Лобойка, назавжди залишиться пам’ять про нього як про добру, мудру і чуйну людину», — йдеться в офіційному повідомленні.

Голова Харківської ОДА Олег Синегубов уточнив, що російські війська вдарили по Козачій Лопані близько першої години дня. Внаслідок атаки загинув один чоловік, ще троє жінок отримали поранення та були госпіталізовані. Загиблий та поранені жінки займалися розвезенням гуманітарної допомоги місцевим жителям.

На Харківщині росіяни з дрона вбили суддю Верховного суду

📌 28 вересня війська рф обстріляли з дрона цивільне авто на Харківщині. Це призвело до загибелі чоловіка та поранення трьох жінок. У Харкові та області через російські обстріли за минулу добу, 27 вересня, постраждало п’ятеро людей, а також були пошкоджені житлові будинки та промислові приміщення.

📌 Також раніше було повідомлено, що в Покровському районі Донецької області російські військові обстріляли магазин, внаслідок чого загинули двоє цивільних людей, а ще одна людина отримала поранення

Попередня стаття
Окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку, там відбувається третина всіх атак рф
Наступна стаття
“Не можемо зрозуміти логіку”: МЗС відреагувало на підтримку Швейцарією ініціативи Китаю і Бразилії
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Фейк: Держборг України невдовзі перевищить 1000% від ВВП держави

СТОПФЕЙК

“Не можемо зрозуміти логіку”: МЗС відреагувало на підтримку Швейцарією ініціативи Китаю і Бразилії

ПОДІЇ

Окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку, там відбувається третина всіх атак рф

ПОДІЇ

ГУР підтвердило інформацію щодо ліквідації російського полковника

ВЛАДА

У Покровському районі росіяни поцілили у магазин, вбили та поранили людей

ВІЙНА

До 9 років засуджено колаборанта з Луганщини, що співпрацює з окупантами у сфері охорони здоров’я

КРИМІНАЛ

У Кривому Розі завершено пошукові роботи: збільшилась кількість жертв

ВІЙНА

Удар рф по медичній установі у Сумах: загинули люди

ВАЖЛИВО

Ізраїль повідомив про ліквідацію лідера руху «Хезболла» Насралли

ПОДІЇ

Сили оборони зупинили 47 штурмів ворога на Покровському напрямку – Генштаб про ситуацію на фронті

ПОДІЇ
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ