На Харківщині росіяни з дрона вбили суддю Верховного суду

Чоловік, який став жертвою атаки російського дрона на цивільний автомобіль у Козачій Лопані, Харківської області, виявився суддею Верховного суду України. У пресслужбі суду підтвердили, що загиблим є суддя Леонід Лобойко.

📢 «Внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко. Колектив Верховного Суду висловлює щирі співчуття рідним та близьким Леоніда Миколайовича, поділяючи їхню скорботу та біль від цієї непоправної втрати. У серцях усіх, хто знав Леоніда Лобойка, назавжди залишиться пам’ять про нього як про добру, мудру і чуйну людину», — йдеться в офіційному повідомленні.

Голова Харківської ОДА Олег Синегубов уточнив, що російські війська вдарили по Козачій Лопані близько першої години дня. Внаслідок атаки загинув один чоловік, ще троє жінок отримали поранення та були госпіталізовані. Загиблий та поранені жінки займалися розвезенням гуманітарної допомоги місцевим жителям.

📌 28 вересня війська рф обстріляли з дрона цивільне авто на Харківщині. Це призвело до загибелі чоловіка та поранення трьох жінок. У Харкові та області через російські обстріли за минулу добу, 27 вересня, постраждало п’ятеро людей, а також були пошкоджені житлові будинки та промислові приміщення.

📌 Також раніше було повідомлено, що в Покровському районі Донецької області російські військові обстріляли магазин, внаслідок чого загинули двоє цивільних людей, а ще одна людина отримала поранення