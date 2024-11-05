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СУСПІЛЬСТВО

На березі річки Тиса виявлено тіло ще одного чоловіка

Денис Молотов
Денис Молотов
На березі річки Тиса виявлено тіло ще одного чоловіка

У понеділок, 4 листопада, на березі річки Тиса поблизу села Стеблівка Хустського району було знайдено тіло потопельника. Інформацію підтвердили в Головному управлінні ДСНС Закарпатської області.

Зазначається, що рятувальні підрозділи не залучалися до операції. Поліція вже ідентифікувала загиблого – ним виявився 46-річний мешканець Тячівського району.

Наразі триває розслідування обставин його загибелі. Є припущення, що це один з чоловіків, які намагались втекти з України шляхом незаконного перетину кордону до Румунії, щоб уникнути мобілізації.

Це не перший подібний інцидент у регіоні. Раніше, 12 червня, поблизу угорського кордону з річки Тиса було вилучено тіло ще одного потопельника, що стало вже 35-м таким трагічним випадком від початку війни.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що прикордонники Чопського загону виявили двох чоловіків із Донецької та Черкаської областей, які намагалися втекти з України шляхом нелегального перетину кордону зі Словаччиною, але загубилися в гірській місцевості. Чоловіків було затримано для притягнення до адміністративної відповідальності.

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