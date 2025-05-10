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МЗС України заявило демарш країнам, чиї лідери відвідали парад у москві

Денис Молотов
Денис Молотов
МЗС України заявило демарш країнам, чиї лідери відвідали парад у москві

Міністерство закордонних справ (МЗС) України офіційно висловило демарш представникам ряду іноземних держав, акредитованих у Києві, чиї вищі керівники були присутні на військовому параді 9 травня в москві. Заяву зроблено через дипломатичні канали, про що поінформувала пресслужба відомства.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця наголосив, що участь високопосадовців цих країн у заходах, організованих державою-агресором, Україна розцінює як «недружній крок».

☝️ Дипломати отримали чіткий сигнал щодо принципової позиції України в цьому питанні.

Кислиця також підкреслив внесок українців. Так само вагомий, як і інших народів антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому.

📢 «Україна не дозволить росії красти памʼять про минуле. Не дозволить привласнювати колективну перемогу чи применшувати роль українського народу в ній», — йдеться у заяві МЗС.

Окремо він нагадав, що російська федерація «відкидає спроби мирного врегулювання війни. Росія досі не підтримала ініціативу США щодо повного і безумовного припинення вогню строком на 30 днів». Україна ж погодилася на цю пропозицію ще 11 березня.

📢 «Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни росії проти України», — підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

☝️ Нагадаємо, 9 травня на красній площі в москві відбувся парад, присвячений 80-річчю завершення Другої світової війни. Участь у ньому взяли диктатор рф володимир путін, лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, президент Сербії Александар Вучич, а також президенти Бразилії, Венесуели, Куби, Монголії та Екваторіальної Гвінеї. У самому параді були задіяні військові з 13 іноземних держав.

Водночас президенти Азербайджану та Лаосу відмовилися від участі та скасували свої заплановані візити.

👉 Також відомо, що Україна висилає з країни двох угорських дипломатів у зв’язку з недружніми діями Угорщини. Вони мають залишити територію нашої держави протягом 48 годин.

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