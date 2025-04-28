Мирна ініціатива: Трамп проти перемир’я путіна

Мирна ініціатива президента США Дональда Трампа передбачає повне припинення бойових дій між Україною та росією, а не короткотривале перемир’я, яке запропонував володимир путін. Про це 28 квітня заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, наголосивши на прагненні Трампа зупинити кровопролиття.

Левітт підкреслила, що Трамп виступає за тривале й остаточне вирішення війни росії з Україною.

📢 «Він (Трамп – ред.) хоче побачити постійне припинення вогню. Я розумію, що сьогодні вранці путін запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що він прагне постійного припинення вогню – спочатку, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття», – зазначила вона.

За її словами, президент США бачить себе «миротворцем», як це було під час його першого терміну, і прагне повторити цей досвід.

Прессекретар також високо оцінила зусилля шостого президента України Володимира Зеленського у досягненні миру. Водночас вона додала, що мирна ініціатива Трампа потребує складних переговорів.

📢 «Він має намір зробити це знову. І це неймовірно складна ситуація і конфлікт», – сказала Левітт.

Вона зазначила, що Трамп залишається оптимістом щодо можливості укладення мирної угоди, але зберігає реалістичний підхід: «Обом лідерам потрібно сісти за стіл переговорів, щоб знайти вихід із ситуації».

Натомість путін цього ж дня оголосив про триденне перемир’я з «гуманітарних міркувань», пов’язане з проведенням військового параду 9 травня.

⚠️ У відповідь МЗС України заявило, що бойові дії можна зупинити негайно, не чекаючи символічних дат чи парадів. Українська сторона наголосила, що припинення вогню має бути спрямоване на реальний мир, а не на тимчасові паузи.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна може покластися на Німеччину щодо подальшої військової допомоги, навіть коли США вирішать зупинити підтримку. Цей пункт чітко прописаний у коаліційній угоді. Про це заявив виконувач обов’язків і можливий майбутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус