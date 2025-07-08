Миколаїв під обстрілом: дрони пошкодили будинки, є поранений

У ніч із 7 на 8 липня дрони атакували Миколаїв та населені пункти області. Вибухи пролунали в місті, а також за його межами — внаслідок ударів по Веснянській громаді було поранено місцевого жителя. Про це повідомили міський голова Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

📢 Близько 2:29 ночі Сєнкевич повідомив: «У місті пролунав новий вибух. Небезпека від дронів досі актуальна. Вся інформація — згодом».

📢 У свою чергу, о 3:08 Кім зазначив: «Миколаїв. Внаслідок обстрілу є пожежа в передмісті. Служби працюють».

Згідно з офіційною інформацією, атака відбулася в період між 02:10 та 02:32. російські дрони типу «Shahed-131/136» вдарили по Веснянській громаді, зокрема по селу Надбузьке.

Постраждав 51-річний чоловік, якого госпіталізували у стабільно важкому стані. Крім того, спалахнули два дачних будинки та суха трава. Рятувальники швидко ліквідували загоряння.

📢 «Дві пожежі зафіксовано внаслідок ворожих обстрілів. Так, вдень за межами с. Солончаки виникла пожежа сухої трави та чагарників. Горіння приборкали вогнеборці 22 ДПРЧ на площі 4 га», – повідомили рятувальники ДСНС Миколаївської області.

📌 Інші удари по області:

▪️ Миколаївський район, 7 липня — артобстріл і три атаки FPV-дронами по Куцурубській громаді. За межами села Солончаки виникла пожежа, яка була ліквідована.

▪️ У селі Дмитрівка пошкоджено дах магазину, електролінію та зафіксовано пожежу сухої рослинності.

▪️ У ніч на 8 липня FPV-дрон влучив в акваторію Очаківської громади. Обійшлося без жертв.

▪️ Підрозділи протиповітряної оборони знищили два Shahed над Миколаївщиною

☝️ Нагадаємо, 6 липня російська армія масовано атакувала портову інфраструктуру Миколаєва, внаслідок чого було пошкоджено склади та електромережі.

Також у ніч на неділю, 7 липня, російські війська здійснили чергову масштабну атаку цього літа. Ворог застосував 101 ударний дрон типу «Shahed», безпілотники-імітації інших типів, а також чотири керовані ракети С-300/400.