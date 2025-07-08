Вівторок, 8 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Миколаїв під обстрілом: дрони пошкодили будинки, є поранений

Денис Молотов
Денис Молотов
Миколаїв під обстрілом: дрони пошкодили будинки, є поранений

У ніч із 7 на 8 липня дрони атакували Миколаїв та населені пункти області. Вибухи пролунали в місті, а також за його межами — внаслідок ударів по Веснянській громаді було поранено місцевого жителя. Про це повідомили міський голова Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

📢 Близько 2:29 ночі Сєнкевич повідомив: «У місті пролунав новий вибух. Небезпека від дронів досі актуальна. Вся інформація — згодом».

📢 У свою чергу, о 3:08 Кім зазначив: «Миколаїв. Внаслідок обстрілу є пожежа в передмісті. Служби працюють».

Згідно з офіційною інформацією, атака відбулася в період між 02:10 та 02:32. російські дрони типу «Shahed-131/136» вдарили по Веснянській громаді, зокрема по селу Надбузьке.

Постраждав 51-річний чоловік, якого госпіталізували у стабільно важкому стані. Крім того, спалахнули два дачних будинки та суха трава. Рятувальники швидко ліквідували загоряння.

📢 «Дві пожежі зафіксовано внаслідок ворожих обстрілів. Так, вдень за межами с. Солончаки виникла пожежа сухої трави та чагарників. Горіння приборкали вогнеборці 22 ДПРЧ на площі 4 га», – повідомили рятувальники ДСНС Миколаївської області.

📌 Інші удари по області:

▪️ Миколаївський район, 7 липня — артобстріл і три атаки FPV-дронами по Куцурубській громаді. За межами села Солончаки виникла пожежа, яка була ліквідована.

▪️ У селі Дмитрівка пошкоджено дах магазину, електролінію та зафіксовано пожежу сухої рослинності.

▪️ У ніч на 8 липня FPV-дрон влучив в акваторію Очаківської громади. Обійшлося без жертв.

▪️ Підрозділи протиповітряної оборони знищили два Shahed над Миколаївщиною

☝️ Нагадаємо, 6 липня російська армія масовано атакувала портову інфраструктуру Миколаєва, внаслідок чого було пошкоджено склади та електромережі.

Також у ніч на неділю, 7 липня, російські війська здійснили чергову масштабну атаку цього літа. Ворог застосував 101 ударний дрон типу «Shahed», безпілотники-імітації інших типів, а також чотири керовані ракети С-300/400.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Генсек НАТО закликав США до гнучкості у поставках зброї Україні

ПОДІЇ

Масована нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили про результати

ВІЙНА

ГУР назвало ім’я росіянина, який причетний до удару по “Охматдиту”

ПОДІЇ

137 бойових зіткнень за добу: ворог зазнав нищівних втрат на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Сили оборони відбили з початку доби 149 ворожих атак – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Фейк: В Парижі знайшли мертвим особистого лікаря Бріджит Макрон, який планував «розкрити в пресі таємницю першої леді»

СТОПФЕЙК

У Пентагоні пояснили призупинення експорту озброєння до України

ВАЖЛИВО

Трамп не задоволений підсумками розмови з путіним

ВАЖЛИВО

«Великий прекрасний закон» Трампа схвалено в Палаті представників

ПОЛІТИКА

Більше 70 постраждалих від російських ударів БпЛА по Харкову

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"